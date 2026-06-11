Zbigniew Ziobro pod presją. Ważny ruch komisji

Były minister sprawiedliwości, poseł PiS przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. W maju przeniósł się tam z Węgier i został korespondentem politycznym Telewizji Republika. – To dla mnie zaszczyt i bardzo się z tego cieszę, że będę mógł w największej konserwatywnej telewizji w Europie uczestniczyć w debatach i przedstawiać subiektywny punkt widzenia – podkreślał Ziobro na antenie Republiki.

Komisja chce uchylenia immunitetu Ziobry

Według ustaleń „Faktu” komisja przekaże teraz wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze do Sejmu. Następnie odbędzie się głosowanie w tej sprawie. Jeśli posłowie wyrażą zgodę, były minister sprawiedliwości zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Informację tę potwierdził w rozmowie z dziennikiem wiceprzewodniczący Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, członek Polski 2050 poseł Łukasz Osmalak.

Co Korneluk zarzuca Ziobrze?

Przypomnijmy, sprawa dotyczy publicznych wypowiedzi Zbigniewa Ziobry pod adresem Dariusza Korneluka. Polityk nazwał prokuratura „partyjnym działaczem” . Dodał także, że jego zadaniem jest m.in. „ukierunkowanie postępowań na umarzanie realnych złodziejstw” . Korneluk uznał, że słowa te naruszyły jego dobre imię. Następnie skierował do sądu prywatny akt oskarżenia.

Prokurator domaga się przeprosin od Ziobry, a także wpłaty 30 tys. zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Oczekuje również, że polityk zostanie pozbawiony wolności na rok w zawieszeniu na trzy lata.

W odpowiedzi na te działania Zbigniew Ziobro napisał w serwisie X, że „nazywanie prokuratora Korneluka 'partyjnym działaczem' to nadmierna kurtuazja. W rzeczywistości jest on bowiem pełnoprawnym członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, która nielegalnie przejęła kontrolę nad Prokuraturą Krajową” .

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