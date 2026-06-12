W spotkaniu, które odbyło się 11 czerwca, uczestniczyli m.in. Piotr Heszen dyrektor Biura Koła Poselskiego Konfederacji Korony Polskiej oraz politolog Mateusz Piskorski, który w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych ma wystartować z list tej samej partii.

Politycy związani z Braunem świętowali Dzień Rosji

Piotr Heszen opublikował w serwisie X zdjęcia z wydarzenia, na które został zaproszony przez ambasadora Rosji w Polsce Gieorgija Michno. Widać na nich polityków w towarzystwie przedstawiciela Moskwy. W jednym ze wpisów Heszen opublikował treść „deklaracji politycznych stosunków z Rosją” . Na początku odniósł się do wojny w Ukrainie.

„My w Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą mam zaszczyt tutaj reprezentować, nie jesteśmy w ocenie tej wojny stronniczy. Zauważamy ogromną rolę Zachodu w zaistnieniu tego konfliktu i jego podtrzymywaniu. Wojna – straszna rzecz. Wyrażając więc współczucie dla ofiar, podnosimy z mocą hasło: Polska za pokojem, ale mówimy także: to nie nasza wojna”. Dodał także, że politycy partii Brauna żądają „normalizacji stosunków z naszym rosyjskim sąsiadem” .

„Jesteśmy przekonani, że wszelkie zaszłości historyczne, przy założeniu dobrej woli obu stron, są do stosunkowo łatwego przezwyciężenia. Życzymy sobie z Rosjanami codziennych kontaktów handlowych, kulturalnych i międzyludzkich” – pisał Heszen.

Jego zdaniem „powinniśmy zrobić wszystko, by ta geograficzna bliskość przerodziła się w bliskość relacji i tam, gdzie to tylko możliwe we wspólnotę korzystnych dla obu stron interesów” .

W podobnym tonie wypowiedział się Mateusz Piskorski – założyciel prorosyjskiej partii Zmiana, oskarżony w 2018 roku o współpracę z wywiadami Rosji i Chin.

„W czasach powszechnej ‘choroby na Rosję’ (znakomite określenie prof. Bronisława Łagowskiego) obecność przedstawiciela Konfederacji Korony Polskiej Piotra Heszena na przyjęciu w rosyjskiej ambasadzie to niezwykle istotny sygnał, że w polskim parlamencie są siły opowiadające się za cywilizacją, której częścią jest dialog” – napisał w serwisie X .

Dzień Rosji w Polsce. Ambasador o warunkach w kraju

Rosyjska ambasada zamieściła w sieci relację z wydarzenia. Przemówienie podczas uroczystości wygłosił ambasador Gieorgij Michno.

Ocenił on, że „w warunkach jednostronnych i bezprawnych sankcji Zachodu rosyjska gospodarka wykazała odporność, utrzymała pozytywną dynamikę rozwoju i wzmocniła swoją pozycję w takich obszarach jak: energetyka jądrowa, technologie finansowe i inwestycje, ochrona zdrowia, edukacja i sztuczna inteligencja” – relacjonowała ambasad Rosji.

– Na świecie coraz więcej ludzi nie tylko darzy sympatią nasz kraj i chce dowiedzieć się więcej o tym, jak żyjemy, ale także postrzega Rosję jako strażnika i obrońcę tradycyjnych wartości – mówił Michno.

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