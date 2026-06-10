Polak i Rosjanin zatrzymani przez ABW. Wpadli na gorącym uczynku

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała, że prokuratura 22 maja do Sądu Okręgowego w Legnicy skierowano akt oskarżenia przeciwko Rosjaninowi i Polakowi. Mężczyźni usłyszeli zarzut między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem towarami tzw. podwójnego zastosowania (dual use) o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Udaremniono wywóz urządzeń z Polski i ich dostawę do Rosji.

Eduard K. i Krzysztof J. działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, która świadomie, naruszając unijne sankcje nałożone na Rosję, brała udział w organizacji wywozu poza terytorium Unii Europejskiej specjalistycznego sprzętu. Chodzi o obrabiarki CNC, stanowiące towar podwójnego zastosowania w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE wraz z komorą termiczną do obróbki metalu.

Akt oskarżenia ws. nielegalnego obrotu specjalistycznymi towarami. Strategiczne znaczenie dla Polski

Urządzenie mogło się przyczynić się do zwiększenia rosyjskiego potencjału przemysłowego. Maszyny zakupiono w Niemczech i przetransportowano je do Polski. Następnie miały zostać przewiezione do Turcji, a potem trafić do Rosji. Proceder został udaremniony przez funkcjonariuszy ABW i doprowadził 8 września 2025 roku do zatrzymania oskarżonych na gorącym uczynku. Od tego czasu są tymczasowo aresztowani.

W związku z naruszaniem międzynarodowych sankcji obowiązujących wobec Rosji i prowadzeniu obrotu towarami podwójnego zastosowania bez wymaganych zezwoleń oskarżonym przedstawiono zarzuty. Mężczyznom zarzucono również udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz tzw. pranie brudnych pieniędzy. Za popełnienie czyny grozi im kara co najmniej trzech lat więzienia i przepadek przedmiotów przestępstwa.

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