Zwrot ws. Zbigniewa Ziobry. Upłynął kluczowy termin

Upłynął termin, w którym Zbigniew Ziobro miał osobiście stawić się przed węgierskimi władzami w związku z procedurą dotyczącą przyznanego mu azylu politycznego. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w maju po decyzji rządu Viktora Orbána o udzieleniu byłemu ministrowi sprawiedliwości ochrony.

Jak ustalił reporter RMF FM, Ziobro został wezwany na 8 czerwca w celu złożenia wyjaśnień dotyczących swojej sytuacji. Ponieważ nie pojawił się na wyznaczonym terminie, proces weryfikacji zasadności przyznanego mu azylu będzie kontynuowany bez jego udziału.

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