Nagle się wycofał. Trwa seria rezygnacji przed kongresem Zero

Filozof Tomasz Stawiszyński miał uczestniczyć w biletowanym panelu „'czy ludzkość straciła moralny kompas?' – jak moralność społeczeństwa wpływa na losy świata” , który odbędzie się 27 czerwca w warszawskiej hali widowiskowej COS Torwar. Miał tam dyskutować z publicystą Tomaszem Terlikowskim, prof. Marcinem Matczakiem oraz z dziennikarzem Jakubem Dymkiem, związanym ze stacją.

Stawiszyński zrezygnował z udziału w Kongresie Zero

11 czerwca Stawiszyński odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi Tomasza Terlikowskiego. Poinformował, że zgadza się z dziennikarzem i oświadczył, że on także „wycofuje się z udziału panelu” .

Przypomnijmy, Terlikowski przekazał na Facebooku, że „nie ma i nie może być zgody na język nienawiści i przemocy (z mocnym podtekstem seksualnym) wobec innych, niezależnie od funkcji jaką pełnią” . Ocenił również, że „nie można też zaakceptować szczucia przeciwko urzędnikom państwowym, którzy wykonują swoje obowiązki” .

Następnie poinformował, że nie weźmie udziału w spotkaniu. „Dyskusja o kompasie moralnym w sytuacji, gdy lider organizacji łamie zupełnie podstawowe standardy moralne i nawet nie próbuje się z tego wycofać, jest zwyczajnie niemożliwa” – dodał.

Kontrowersyjne słowa Stanowskiego ws. urzędniczki

Rezygnacje z udziału w wydarzeniu Kanału Zero zaczęły się sypać po wypowiedzi Krzysztofa Stanowskiego, który podczas jednego z programów, który był emitowany przez stację, obraził urzędniczkę izby skarbowej na Pomorzu. Wcześniej kobieta wystawiła wysoki mandat właścicielowi pizzerii w trakcie tzw. zakupu kontrolowanego. Stanowski stwierdził m.in., że za to należałoby ją ukarać przez publiczne rozebranie do naga. Słowa dziennikarza spotkały się z liczną krytyką w sieci.

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