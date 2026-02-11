Lewica idzie na zwarcie z Karolem Nawrockim. „Znaleźliśmy świętego Graala”
Udostępnijdodaj Skomentuj

Lewica idzie na zwarcie z Karolem Nawrockim. „Znaleźliśmy świętego Graala”

Dodano: 
Włodzimierz Czarzasty i Karol Nawrocki
Włodzimierz Czarzasty i Karol Nawrocki Źródło: PAP / Adam Warżawa, Rafał Guz
Lewica celowo wchodzi w konflikt z Karolem Nawrockim. W partii przyznają, że „osią strategii jest opór wobec prezydenta”.

Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec na początku lutego zaproponował, aby na posiedzeniu RBN poruszyć temat „wyjaśnienia charakteru kontaktów prezydenta Karola Nawrockiego ze środowiskami pseudokibiców oraz osobami powiązanymi z przestępczością zorganizowaną i przeszłej pracy prezydenta w charakterze ochrony w Grand Hotel Sopot”.

Z kolei na początku stycznia poseł Tomasz Trela pokazał zdjęcie „Batyra w bikini”. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski kilka miesięcy temu zainstalował sobie aplikację odliczającą dni do końca prezydentury obecnej głowy państwa. Według „Rzeczpospolitej” to przemyślana strategia. Politycy Lewicy twierdzą, że „znaleźli świętego Graala i wykreowali się na główną partię antyprezydencką”. Przekonują, że „mały w barze musi rzucić się z pięściami na największego”.

instagram

Rzecznik Lewicy kluczył ws. Karola Nawrockiego. Wszystko ujawniła Anna-Maria Żukowska

Sam Włodzimierz Czarzasty Nawrockiego atakował od miesięcy, a uderzenia zintensyfikował po tym, jak został marszałkiem Sejmu. Rzecznik Lewicy Łukasz Michnik zapewniał, że spory z prezydentem nie wynikają z założonego z góry planu, tylko z „wartości”. – Tak, mamy strategię, której osią jest opór wobec pana prezydenta i wynika ona z badań – przyznała jednak Anna-Maria Żukowska.

– Mówię o tym wprost i nie uważam tego za coś niewłaściwego. W 2015 r. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, bazując na badaniach opinii publicznej, co uważało za swój powód do chluby. To chyba dobrze, że partie się profesjonalizują? – dodała szefowa klubu Lewicy. Żukowska zapewniła, że jej ugrupowanie nie ma zamiaru robić kroku w tył.

Lewica celowo wchodzi w konflikt z Karolem Nawrockim. Co mówią sondaże?

– Z badań wynika, że bardzo rośniemy w twardym elektoracie antypisowskim i zaczynamy odbierać poparcie Koalicji Obywatelskiej. Ciekawe tylko, kiedy zacznie to wkurzać Donalda i zacznie nas pacyfikować? – przyznaje źródło „Rz”. Prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski ocenił, że sprawa jest dyskusyjna i nie widać jej w wynikach sondażowych.

Czytaj też:
Morawiecki grzmiał o „moskiewskich powiązaniach” Czarzastego. Takiej riposty się nie spodziewałCzytaj też:
Happening posłów PiS. Tak zaskoczyli Czarzastego na konferencji. „Ankieta bezpieczeństwa”

Opracował:
Źródło: Rzeczpospolita