Są wstępne wyniki wyborów na Słowenii. Kto zwyciężył?

Dziennik „Delo” opublikował wyniki badań exit poll.

Jak się okazuje, w 2026 roku największą liczbę głosów zdobył Ruch Wolności – partia, której liderem jest premier Robert Golob.

W niedzielę (22 marca), w Słowenii, odbyło się głosowanie. Według sondaży exit poll do parlamentu – oprócz Ruchu Wolności – wejdą partie: Nowa Słowenia, Socjaldemokraci, Lewica, Wiosna i Demokraci, a także przedstawiciele ruchu obywatelskiego Resni.

Tak Golob i Jansza próbowali przekonywać do siebie obywateli

Do godzin popołudniowych z możliwości oddania głosu skorzystało ponad 50 proc. osób uprawnionych – co przełożyło się na ok. 1,7 mln obywateli – podała Polska Agencja Prasowa za „Delo”. Liczba ludności w kraju, której stolicą jest Lublana, wynosi ok. 2,1 mln.

Zarówno szef obecnego rządu, jak i jego największy kontrkandydat, nawoływali przed porannym otwarciem lokali wyborczych, do głosowania na swoje partie. Golob alarmował, że „demokracja i suwerenność” państwa, które odzyskało niepodległość niespełna dwie dekady temu, „jest zagrożona”. Natomiast Janez Janša (Słoweńska Partia Demokratyczna) – były premier – podkreślał, że wybory to w rzeczywistości „referendum”, które ma sprawdzić, czy naród „chce odzyskać państwo” (odzyskać niezależność).

Czytaj też:

Niemcy będą musieli pracować do 70. roku życia? Wiele na to wskazujeCzytaj też:

Nowa przyrodnicza perła Europy. Turyści zobaczą stąd dwa kraje