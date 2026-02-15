Karol Nawrocki zawetuje ważną ustawę? Polska może stracić miliardy

Posłowie zadecydowali o przyjęciu ustawy, która wprowadza unijny program SAFE. To program wspierający europejski przemysł zbrojeniowy. Polska zostanie jego największym beneficjentem – otrzymamy 43,7 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Karol Nawrocki zawetuje SAFE?

O dalszych losach SAFE zadecyduje Karol Nawrocki. Na decyzję nie ma dużo czasu – żeby pieniądze mogły popłynąć do Polski, rząd musi w marcu podpisać z Komisją Europejską umowę o pożyczce.

Na razie nie wiadomo, czy prezydent zdecyduje się złożyć swój popis pod ustawą. Politolodzy zwracali uwagę na fakt, że głowa państwa stoi przed trudną decyzją. Posłowie PiS ostro krytykują SAFE twierdząc, że jest to zagrożenie dla polskiej suwerenności.

– Nie można zapominać, że Karol Nawrocki swoją prezydenturę zawdzięcza Prawu i Sprawiedliwości. Podpisanie ustawy wbrew narracji PiS mogłoby więc zostać odebrane przez elektorat tej partii jako ruch niezrozumiały, a nawet nielojalny – stwierdził na łamach „Faktu” prof. Rafał Chwedoruk

Z drugiej strony pojawiają się głosy, że ewentualne weto to ogromny cios wymierzony w polskie bezpieczeństwo.

Karol Nawrocki podpisze SAFE? W tle konflikt z PiS

Karol Nawrocki na razie nie zdradził, jaka będzie jego decyzja. W rozmowie z Polsat News prezydent stwierdził, że nadal trwają prace legislacyjne. Dodawał, że w trakcie Rady Bezpieczeństwa Narodowego nie wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. – Jest to kredyt do 2070 roku. Z jednej strony wielka szansa, oczywiście, nie można wpadać w emocje zupełnie negatywne wokół programu SAFE, ale z drugiej strony nie można też wpadać w taki publicystyczny hurraoptymizm – komentował polityk.

Polska dyskusja wokół programu SAFE nie umknęła uwadze niemieckich mediów. Redakcja „Tagesschau” zwróciła uwagę na ostry sprzeciw narodowo-konserwatywnej opozycji.

W artykule podkreślono, że „przeciwnicy rządu zarzucają Donaldowi Tuskowi, że preferuje interesy Brukseli kosztem interesów Polsk”i. W opinii niemieckiego dziennika informacyjnego stacji ARD wysoce prawdopodobny jest scenariusz, który zakłada weto Karola Nawrockiego.

Czytaj też:

Karol Nawrocki ułaskawi Zbigniewa Ziobrę? Nowe faktyCzytaj też:

Nawrocki w politycznej pułapce. Na horyzoncie awantura z PiS