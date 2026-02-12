13. i 14. emerytura zagrożone? Karol Nawrocki zabrał głos

Karol Nawrocki spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami związków zawodowych. – Dbałość o kwestie społeczne, socjalne, pracownicze, przywiązanie do wartości chrześcijańskich. To ważne, że te wartości przez sześć miesięcy prezydentury w sposób naturalny się nie zmieniły – powiedział polityk.

13. i 14. emerytura pod znakiem zapytania? Deklaracja Nawrockiego

W czasie spotkania z szefem Solidarności Karol Nawrocki zadeklarował, że nie podpisze ewentualnych ustaw dotyczących podniesienia wieku emerytalnego lub likwidacji 13. i 14. emerytury.

– Wielokrotnie w kampanii wyborczej mówiłem, że ta ręka nie podpisze podwyższenia wieku emerytalnego. Nie stanąłem przed takimi decyzjami, ale dzisiejsze spotkanie jest dobrym momentem dla potwierdzenia stanowiska, które ustaliliśmy – zapewnił prezydent. – To, co udało się przez tyle lat waszej współpracy wywalczyć, nie zostanie zniszczone. Moja rola tutaj jest defensywna, ale ja podtrzymuję wszystkie swoje deklaracje – dodał.

Karol Nawrocki wspomniał także o projektach ustaw dotyczących kwestii społecznych. – W ciągu sześciu miesięcy wyszedłem z inicjatywami ustawodawczymi, choćby dbając o dobro polskich emerytów. Zaprezentowałem inicjatywę ustawodawczą „Godna emerytura”. Projekt zakłada wprowadzenie w 2026 roku podwyżki minimalnej emerytury o 150 zł. Jak wiemy, to już się nie udało, ta ustawa nie przeszła przez Sejm, ale to nie znaczy, że schodzę ze ścieżki ubiegania się o wprowadzenie tej ustawy – komentował polityk.

Piotr Duda chwali Karola Nawrockiego

Ciepłych słów pod adresem prezydenta nie szczędził Piotr Duda. Szef „Solidarności” stwierdził, że „gdyby dzisiaj na miejscu prezydenta Karola Nawrockiego siedział tzw. prezydent 2-godzinny, to dwie nowelizacje, które liberalizowałyby ustawy o handlu w niedzielę i minimalnym zasadniczym wynagrodzeniu dla pracowników medycznych i niemedycznych, już by były przegłosowane i podpisane”.

