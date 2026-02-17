Eksperci przyjrzeli się marce Nowrocky. Tyle może być warta

Nowrocky to marka, która kojarzona jest z Karolem Nawrockim – tak jak brand prezydenta Stanów Zjednoczonych z samym Donaldem Trumpem. W przypadku drugiego mowa nie tylko o słynnych czapkach z daszkiem i hasłem: „Make America Great Again” („uczynić Amerykę znów wielką”). Chodzi także o gadżety, które znaleźć można w TrumpStore (np. pidżamę dla kobiet z napisem „TRUMP”, za którą zapłacić trzeba 145 dolarów, czyli blisko 520 złotych). Zagraniczni specjaliści od marketingu i handlu internetowego twierdzili wprost – przywódca USA zbija ich zdaniem na ubraniach majątek.

A a ile warta może być marka odzieżowa „Nowrocky”?

Padła konkretna kwota

Głowa państwa pojawiła się niedawno na zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech – w Mediolanie. Polityk Prawa i Sprawiedliwości eksponował tam logo „Nawrocky” w barwach biało-czerwonych – znajdowało się ono na jego czapce z daszkiem. Jej zdjęcia, które powstały dzięki fotoreporterom obecnym na miejscu, obiegły nie tyle Polskę, co świat.

Jacek Kotarbiński – ekspert ds. ekonomii rynku, rozwoju marek i marketingu – w rozmowie z Wirtualną Polską zwrócił uwagę, iż najwyższy urząd państwowy zapewnia „stałą obecność w mediach” brandu. – A emocje napędzają zakupy. Mechanizm znany z USA, Trump to licencje, projekty cyfrowe i stałe spory o konflikty interesów. Problem w tym, że po kadencji znika przewaga codziennej, darmowej ekspozycji i marka musi zdać test samodzielności. W tej konstrukcji największym zasobem jest uwaga, a największym ryzykiem jest jej sezonowość i zmienność – podkreślił.

Spółka, która rozwija markę, w wydanym oświadczeniu zaprzecza, by miała formalne powiązania z prezydentem. Mimo to ciekawym dla opinii publicznej może być, ile warty jest znak kojarzony z osobą Nawrockiego.

Rozmówca WP oszacował, że przy rocznych obrotach firmy w wysokości 5 milionów Nowrocky mogłaby być wyceniana na 250 do 500 tysięcy PLN. Ekspert zaznaczył, że stawki licencyjne w tym segmencie rynku opiewają zwykle na kwoty sięgające kilku-kilkunastu procent rocznych przychodów. – Wycena zależy od trwałości tych przepływów – zauważył Kotarbiński.

A może znacznie więcej?

Inny ekspert, który poprosił portal o anonimowość (jest szefem jednej z polskich agencji reklamowych), stwierdził, że sama marka mogłaby być warta od 700 do 1,4 mln zł – o ile przychody za sprzedaż m.in. czapek czy koszulek opiewałyby na kwotę 3-6 mln PLN rocznie.

