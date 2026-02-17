Karol Nawrocki nie weźmie udziału w Radzie Pokoju? Zapadła decyzja

W ubiegłym tygodniu w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a jednym z trzech poruszonych tematów było zaproszenie Polski do Rady Pokoju. Karol Nawrocki powiedział, że ta propozycja „może mieć realne konsekwencje strategiczne, polityczne, wojskowe, sojusznicze, a także ekonomiczne i gospodarcze”.

Polska w Radzie Pokoju? „Liczę, że uzyskam jasną deklarację”

– Tu problemem w moim uznaniu, panie premierze, panowie ministrowie, nie jest dziś, że rząd ma wątpliwości (...). To jest rzecz zupełnie naturalna. Natomiast problemem jest to, że rząd nie przedstawił mi formalnie (...) żadnego konkretnego stanowiska – stwierdził prezydent. – Liczę, że uzyskam jasną deklarację, jakie jest stanowisko polskiego rządu w kwestii przystąpienia Polski do Rady Pokoju, żebym mógł przystąpić albo nie przystąpić do procesu, który konstytucyjnie wypełnia prezydent RP – dodał.

Przed posiedzeniem RBN głos w sprawie zabrał Donald Tusk. – W obecnych okolicznościach są pewne wątpliwości o charakterze ustrojowym, jeśli chodzi o kształt Rady Pokoju. Polska nie przystąpi do prac Rady Pokoju, ale będziemy analizować w sposób elastyczny i otwarty. Jeśli zmienią się okoliczności, to nie wykluczamy żadnego scenariusza – zapewnił premier. Tusk dodał, że jeśli Karol Nawrocki zdecyduje się uczestniczyć jako świadek w pracach Rady Pokoju, otrzyma od rządu pełne dossier.

Decyzja ws. udziału Nawrockiego w Radzie Pokoju. Rzecznik prezydenta zabrał głos

Pierwsze posiedzenie Rady Pokoju odbędzie się już w najbliższy czwartek. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, kto będzie reprezentował Polskę w czasie wydarzenia.

„W czwartkowym spotkaniu inaugurującym Radę Pokoju w Waszyngtonie, Prezydenta RP Karola Nawrockiego będzie reprezentował Szef Biura Polityki Międzynarodowej Minister Marcin Przydacz” – napisał Rafał Leśkiewicz na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

