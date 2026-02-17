Atak hakerski na UW. Minister cyfryzacji o „złośliwym oprogramowaniu”

„Zidentyfikowano atak hakerski na część infrastruktury IT [technologie informacyjne – przyp. red.] Uniwersytetu Warszawskiego. Złośliwe oprogramowanie zostało zidentyfikowane na jednej ze stacji roboczych uczelni” – poinformował wicepremier na platformie X.

Jak dodał, incydent został zgłoszony do służb państwa. „Rozpoczęły one intensywne działania. Podjęto m.in. kroki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ograniczeniem skutków naruszenia. Trwają również analizy związane z wykryciem sprawców. Dotychczasowe ustalenia nie wskazują, że cyberprzestępcy uzyskali dostęp do danych osobowych z zasobów uczelni. Instytucje publiczne, w tym uczelnie oraz firmy powinny stale przykładać najwyższą wagę do zabezpieczania dostępu elektronicznego do swoich systemów oraz działać zgodnie z zasadami ustanowionymi w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa” – zaznaczył Gawkowski we wpisie z dnia 17 lutego (wtorek).

Krzysztof Gawkowski nie ma wątpliwości. Rzeczpospolita powinna „maksymalnie wzmacniać swoje możliwości ochrony cyberprzestrzeni”

Szef resortu cyfryzacji przypomniał, że „nowe narzędzia w tym zakresie są wprowadzane nowelizacją ustawy o KSC [chodzi o Krajowy System Bezpieczeństwa – przyp. red.]”. Ta znajduje się natomiast na biurku prezydenta Karola Nawrockiego – brakuje tylko jego podpisu. „Polska musi maksymalnie wzmacniać swoje możliwości ochrony cyberprzestrzeni, jako najbardziej atakowane państwo w Unii Europejskiej” – podkreślił polityk.

twitter