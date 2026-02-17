Koniec izolacji. Rosjanie i Białorusini wracają pod własne flagi

Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (IPC) poinformował, że na najbliższe zimowe igrzyska paraolimpijskie Mediolan-Cortina d'Ampezzo, Rosyjski Komitet Paraolimpijski otrzymał sześć miejsc a Białoruski cztery miejsca. Przy okazji poinformowano, że sportowcy z Rosji i Białorusi będą traktowani tak jak pozostali reprezentanci z innych krajów.

Warto wspomnieć, że zarówno reprezentacja Rosji, jak i Białorusi, jeszcze dwa lata temu uczestniczyły zarówno w igrzyskach olimpijskich, jak i paraolimpijskich pod neutralną flagą. Podobnie jest w trwającej we Włoszech zimowej olimpiadzie, chociaż Rosjanie i Białorusini znaleźli sposób, aby ominąć nałożone restrykcje. Niektórzy kibice prezentowali nie tylko rosyjskie flagi, ale również czapki z sierpem i młotem czy bluzy z napisem CCCP. Można odnieść wrażenie, że organizatorzy nie panują, lub nie chcą zapanować nad takimi sytuacjami. Zakaz uczestnictwa w zimowych igrzyskach olimpijskich dotyczy również działaczy i innych oficjeli z Rosji. Pomimo tego, że nie otrzymali oficjalnego zaproszenia od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOI), to są obecnie we Włoszech, ponieważ przyjechali tam „na własną rękę”.

Decyzja o powrocie do pełnych praw zapadła już we wrześniu ubiegłego roku w Seulu. To wtedy Międzynarodowy Komitet Paralimpijski (IPC) oficjalnie zniosło częściowe zawieszenie Rosji i Białorusi, nałożone po inwazji na Ukrainę. Przywrócenie statusu pełnoprawnych członków organizacji otwiera tym krajom drogę do startów, o jakich do niedawna nie mogło być mowy.

Igrzyska paraolimpijskie Mediolan-Cortina d'Ampezzo odbędą się w dniach 6-15 marca 2026 r.

