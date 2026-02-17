„Cyfrowy szlaban” dla dzieci? Szefowa MEN ujawniła skalę problemu

Barbara Nowacka poinformowała, że ok. 1,5 mln dzieci w wieku 7-13 lat korzysta z aplikacji, które zawierają niewłaściwe treści, co nie pozostaje bez wpływu na „dramaty młodego pokolenia”. W tym kontekście minister edukacji narodowej wymieniła m.in. materiały zachęcające do sięgania po używki, a także wykluczające na różne sposoby i nacechowane nienawistnymi komentarzami.

Szefowa MEN podkreśliła, że młode osoby są narażone na „bombardowanie hejtem czy dezinformacją mediów społecznościowych”. Barbara Nowacka zapowiedziała, że aby zmienić tę sytuację nie wystarczą jedynie – choć są bardzo istotne – działania o charakterze edukacyjnym. Potrzebne są też rozwiązania prawne, a odpowiedzią resortu na te zagrożenia ma być reforma „Kompas Jutra”. Na jej mocy do szkół mają zostać wprowadzone m.in. moduł edukacji medialnej, higieny cyfrowej i odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii.

„Cyfrowy szlaban” dla dzieci? „Do 13. roku życia to minimum”

W Polsce trwa dyskusja o możliwości ograniczenia dzieciom korzystania z mediów społecznościowych. W Australii taki zakaz obowiązuje osoby poniżej 16. roku życia. Głos w sprawie niedawno zabrał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W jego ocenie takie ograniczenie powinno obowiązywać minimum do 13. roku życia.

– Najważniejsze jednak, by to było faktycznie weryfikowalne i egzekwowalne. Dziś limit wynosi 13 lat, ale platformy i tak tego realnie nie sprawdzają. I to jest właśnie problem – podkreślił polityk w wywiadzie dla Wirtualnej Polski.

– Nie możemy zablokować młodzieży wstępu do całej sieci, bo korzystają tam z portali z grami dla dzieci, z różnych komunikatorów polecanych przez nauczycieli. Nic chodzi o to, żeby powiedzieć, że masz 15 lat i od dziś nie masz dostępu do niczego – stwierdził wicepremier.

