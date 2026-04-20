Nowacka zapowiedziała kolejne zmiany. Ten przedmiot zniknie z planów lekcji

Ministra edukacji na antenie RMF FM zapowiedziała zmianę, jaka ma wkrótce wejść w życie. W szkołach zamiast „edukacji dla bezpieczeństwa” ma pojawić się „kształcenie obronne”. Jak wyjaśniła polityczka, planowana jest znacząca korekta programu zajęć. Nacisk ma być postawiony na praktykę – cyberbezpieczeństwo i reagowanie kryzysowe, a kluczową rolę w powodzeniu zmian mają odegrać samorządy. Jednostki te bowiem odpowiadają za część wyposażenia i infrastruktury.

– EDB dzisiaj jest takie bardzo, bym powiedziała, szerokie i teoretyczne – mówiła szefowa MEN.

Praktyka zamiast teorii

Jak dodała, resort planuje odejść od teorii i postawić na praktykę tak, by uczniowie w sytuacji realnego zagrożenia potrafili sobie poradzić. Wiedza, jaką dzieci zdobędą w szkole, ma przydać się im także poza nią.

W rozmowie przewinął się również temat związany z nauką strzelania w podstawówkach i sprzętu wykorzystywanego do pierwszej pomocy. Jak podkreśliła Barbara Nowacka, problemem nadal pozostaje lokalna infrastruktura. – To nie ministerstwo odpowiada za to, czy są fantomy. Za to odpowiada organ prowadzący, czyli samorząd – podkreśliła szefowa MEN.

Szczegółowe informacje na temat planowanych zmian, harmonogram i moment ich wdrożenia ma zostać przedstawiony w najbliższym czasie. Reforma ma na celu lepsze przygotowanie uczniów do wyzwań XXI wieku i rozszerzenie ich wiedzy potrzebnej w sytuacjach kryzysowych.

EDB. Co to jest?

Przedmiot „edukacja dla bezpieczeństwa” został wprowadzony 1 września 2009 roku jako jedna godzina tygodniowo w szkole podstawowej, a do 1 września 2012 wszedł także do szkół ponadpodstawowych. Zastąpił przysposobienie obronne, które (według „starej” podstawy programowej) było prowadzone dwie godziny na tydzień w szkole średniej.

W podstawie programowej znalazła się szeroko pojęta obrona cywilna, metody ochrony przed różnymi zagrożeniami i przygotowanie do postępowania w wypadku katastrof. Podczas nauki uczniowie są także szkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy.

Czytaj też:

