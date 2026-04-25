Zakaz telefonów w szkołach. Nowacka ujawniła kulisy konsultacji: „Ponad 100 stron uwag”

W czwartek 23 kwietnia minister edukacji Barbara Nowacka wzięła udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Podczas wydarzenia odniosła się do zakończonych konsultacji w sprawie zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach.

Uczniowie reagują na ograniczenie ws. telefonów

– Spłynęło do nas „ponad 100 stron uwag” , przy czym większość to były uwagi typu opinia: bardzo popieram, popieram umiarkowanie, nie popieram wcale. Zdecydowana większość była z poparciem, ale są też tacy, którzy mówią: jest dobrze, nie trzeba regulować, niepotrzebne nam nadregulacje – mówiła ministerka edukacji, cytowana przez “Rzeczpospolitą”.

Poinformowała również, że w ramach konsultacji swoje uwagi przesłali również sami nastolatkowie.

– Jedni są „za” , inni są „przeciw” , inni by to zrobili inaczej. Najmniej „za” jest ta młodzież, której to bezpośrednio dotyczy, czyli dzieci ze szkół podstawowych. Ich koledzy i koleżanki ze szkół ponadpodstawowych mówią: no tak, zdecydowanie trzeba – mówiła Nowacka.

Zwróciła również uwagę, że pomysł bardzo popierają rodzice i nauczyciele. Podkreśliła jednocześnie, że wprowadzona zmiana „nie rozwiązuje problemu uzależnienia od smartfonów, to tylko uspokaja życie w szkole” .

Zakaz telefonów. Szkoły już wprowadzają zmiany

Ministerka edukacji poinformowała, że „w tej chwili ponad 50 proc. szkół wprowadziło taki zakaz” .

– To, co to (nowe prawo – red.) zmienia, to że nauczyciel będzie mógł zakazać (korzystania z telefonów – red.), nawet w momencie, gdy rodzice będą mieli wątpliwości, albo uczeń będzie mówił: to jest moja własność. (...) Zdejmujemy z nauczycieli problem pewnego konfliktu, biorę go na siebie – podsumowała ministerka.

Konsultacje ws. projektu zakończone

Przypomnijmy, Barbara Nowacka pod koniec marca skierowała do 30-dniowych konsultacji publicznych projekt ustawy o zakazie korzystania z telefonów w szkołach podstawowych. Do 23 kwietnia każda osoba mogła wyrazić opinię na ten temat.

