17-latek pomógł kobiecie, chwilę później doszło do dramatu. Pilny apel o krew

W sobotę 14 lutego przed godziną 11:46 w Bierwieckiej Woli (woj. mazowieckie) doszło do wypadku na peronie kolejowym. Wstępne ustalenia wykazały, że 17-latek pomagał wysiąść z pociągu innej osobie, a gdy chciał ponownie do niego wsiąść, drzwi pociągu przytrzasnęły mu rękę i wpadł między peron, a pociąg, który ruszył. Nastolatek z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.

Bierwiecka Wola. Lekarze walczą o życie 17-latka. Potrzebna jest konkretna grupa krwi

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Poszkodowany doznał bardzo poważnych obrażeń. Został przetransportowany do szpitala, gdzie przeszedł wielogodzinną operację. Chłopak przebywa w śpiączce farmakologicznej, a jego stan lekarze określają jako bardzo ciężki. Trwa walka o życie 17-latka. W związku z wyczerpaniem się zapasów potrzebna jest grupa krwi B RH-.

Rodzina i bliscy nastolatka apelują o pomoc. W nagłośnienie akcji zaangażowało się wiele osób i podmiotów. Krew można oddać zgłaszając się np. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu przy ulicy Limanowskiego 42. Podczas rejestracji należy podać: „Krew dla Dominika – Szpital Józefów – Radom”.

Dominik Hołuj potrzebuje krwi B RH-. W ten sposób można pomóc

Można również oddawać krew z dopiskiem: „Dominik Hołuj – oddział OIOM, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Juliana Aleksandrowicza 5, Radom”. Krew będzie można również oddać 22 lutego 2026 r. w godzinach 9:00 – 13:30 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Starej Błotnicy.

Czytaj też:

Ołowica. Ponad ćwierć miliona dzieci w Polsce narażonych na zatrucie ołowiem. Jak wyglądają objawy?Czytaj też:

Potrzebna młoda krew. Transfuzjolog: Tego leku nie da się niczym zastąpić