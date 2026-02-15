Zbigniew Ziobro i jego żona Patrycja Kotecka przebywają obecnie na Węgrzech, gdzie uzyskali azyl polityczny. Na początku lutego Prokuratura Krajowa poinformowała o wydaniu listu gończego za politykiem PiS. Z ustaleń Prokuratury Krajowej wynika, że były minister sprawiedliwości mógł popełnić nawet 26 przestępstw.

Karol Nawrocki ułaskawi Zbigniewa Ziobrę? Nowe fakty

Głos w sprawie sytuacji prawnej byłego ministra sprawiedliwości zabrał na antenie Polsat News Karol Nawrocki. Dopytywany, czy gdyby zapadł wyrok w sprawie Zbigniewa Ziobry, zdecydowałby się zastosować prawo łaski, prezydent odpowiedział wymijająco.

– Nie ma takiego wniosku, nie ma skazania, więc mówimy o rzeczy, która jest domeną przyszłości. Żyjemy w sytuacji, w której z całą pewnością, i to powtarzam konsekwentnie, Zbigniew Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces w Polsce – ocenił polityk.

W dalszej części rozmowy prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał Karola Nawrockiego, czy gdyby znalazł się w podobnej sytuacji jak były minister sprawiedliwości, także zdecydowałby się wyjechać z Polski i złożyć wniosek o azyl w innym kraju. – Nie wyobrażam sobie tego typu opuszczenia kraju, ale to jestem ja, to jest osobista, indywidualna decyzja każdego – podkreślił prezydent. Dodał, że „Zbigniew Ziobro mierzy się nie tylko z polityczną nagonką, ale również ciężką chorobą”.

Nawrocki pomógł Ziobrze uzyskać azyl na Węgrzech?

Wcześniej pojawiały się sugestie, że to właśnie Karol Nawrocki mógł pomóc politykowi PiS w uzyskaniu azylu na Węgrzech. Te doniesienia stanowczo zdementował Alvin Gajadhur, jeden z doradców głowy państwa. – Karol Nawrocki nie pomagał w przyznaniu azylu panu ministrowi Ziobrze. To jest tak naprawdę pytanie do premiera Orbana, jak został ten azyl przyznany, bo to jest kwestia Węgier — tłumaczył.

