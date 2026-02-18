Tajne materiały wyjdą na jaw. Rząd szykuje raport ws. prezydenta

Nie dojdzie do kolejnego zamkniętego posiedzenia Sejmu. Jak ustaliła Gazeta Wyborcza, rząd przygotowuje publiczną prezentację materiałów zgromadzonych przez służby, które mają dotyczyć powiązań środowiska prezydenta Karola Nawrockiego oraz części polityków prawicy z rynkiem kryptowalut.

Jak wynika z ustaleń Gazety Wyborczej, rząd zdecydował się na inny ruch: publiczne ujawnienie materiałów zebranych przez służby, dotyczących relacji prezydenta Karol Nawrocki oraz części polityków prawicy z rynkiem kryptowalut.

Źródła dziennikarzy wskazują nazwiska kilku znanych polityków. Wśród nich są poseł Przemysław Wipler z Konfederacji, poseł Janusz Kowalski z Prawa i Sprawiedliwości, europoseł i doradca prezydenta Adam Bielan, a także Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny.

Drugie weto prezydenta

Przypomnieć tutaj należy, że 12 lutego Karol Nawrocki po raz drugi zawetował ustawę o kontroli rynku kryptowalut. Decyzję prezydenta ostro skomentował minister spraw zagranicznych i wicepremier Radosław Sikorski.

„Łamiąc publiczne zobowiązanie, pan Prezydent nie przedstawił swojego projektu regulacji rynku kryptowalut, lecz ponownie zawetował zmodyfikowany projekt rządowy. Wzruszająca lojalność wobec sponsorów, krajowych i zagranicznych” – napisał w serwisie X.

twitter

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie odniosła się wprost do zarzutów o działanie w interesie sponsorów. W uzasadnieniu weta znalazł się jedynie fragment odnoszący się do argumentów rządu:

„Po wniesieniu przeze mnie [czyli prezydenta] wniosku o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 7 listopada 2025 r., została wytworzona przez aktualną koalicję rządzącą ad hoc polityczna retoryka, że brak ustawy o tej treści służy przede wszystkim wpływom rosyjskim służb specjalnych i wykorzystywaniu przez nie kryptoaktywów do finansowania operacji sprzecznych z prawem. Tego rodzaju argumentacja nie była podnoszona w toku prac parlamentarnych nad zawetowaną ustawą z dnia 7 listopada 2025 r. jako ratio legis zmian”.

To jedyny moment, w którym Kancelaria Prezydenta nawiązała do wystąpienia Donalda Tuska podczas zamkniętego posiedzenia Sejmu z 5 grudnia.

Zondacrypto, Stany Zjednoczone i plany ekspansji

Kancelaria nie skomentowała także ustaleń mediów dotyczących wsparcia kampanii prezydenckiej Nawrockiego przez firmę Zondacrypto ani jej obecności przy wydarzeniach towarzyszących pierwszej oficjalnej wizycie polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych.

Zondacrypto stara się obecnie o zgodę na działalność na rynku amerykańskim. Według nieoficjalnych informacji liczy przy tym na polityczne kontakty Nawrockiego z Donald Trump, który otwarcie wspiera rynek kryptowalut. Trump promował własne projekty – TrumpCoin (określany jako MemeCoin) oraz stablecoin USD1 – a także zdecydował, że część rezerw federalnych Stanów Zjednoczonych będzie przechowywana w kryptowalutach.

Rząd ujawni materiały i zawiadomi prokuraturę

Mimo ostrzeżeń premiera i większości rządowej, wystąpienie Tuska na zamkniętym posiedzeniu Sejmu nie przekonało opozycji. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta i po minimalnych zmianach ponownie odesłał ustawę do Pałacu Prezydenckiego.

Rząd uznał jednak, że dalsze działania za zamkniętymi drzwiami nie mają sensu.

– Rozważaliśmy kolejne zamknięte posiedzenie Sejmu, ale zwyciężył pogląd, że to nie ma sensu. Dlatego pracujemy nad odtajnieniem materiałów zebranych przez służby i prezentacją całości w formie specjalnego raportu – mówi Gazecie Wyborczej jeden z doradców rządu.

Jak dodaje, równolegle do prokuratury mają trafić zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Czytaj też:

Sejm znów uchwala ustawę o krypto. To ta sama, którą zawetował NawrockiCzytaj też:

Nawrocki szykuje kolejne weto. Tusk się wścieknie