Zwrot ws. żołnierza, który postrzelił migranta. Jest reakcja szefa MON

W ostatnim czasie zrobiło się nieco spokojniej na granicy polsko-białoruskiej. Z raportów Straży Granicznej, która co i rusz aktualizuje informacje dotyczące sytuacji we wschodniej części Polski, wynika, że przypadków nielegalnego przekroczenia granicy jest coraz mniej. To samo tyczy się także incydentów.

Kryzys migracyjny jednak wciąż trwa – nielegalni migranci cały czas usiłują wtargnąć na terytorium Rzeczypospolitej (a więc i Unii Europejskiej). Niedawno jedną z grup cudzoziemców gonili polscy żołnierze. W trakcie próby schwytania doszło do groźnego zdarzenia – wojskowemu wystrzeliła broń. Doszło do tego podczas upadku – kula trafiła niestety jednego z uciekających. Polak po wszystkim ruszył, by udzielić mężczyźnie pomocy. Syryjczyk i tak domaga się teraz od niego 50 tysięcy złotych w ramach zadośćuczynienia.

Wypadek na granicy polsko-białoruskiej. Są nowe wieści z prokuratury

Portal Onet o groźnym incydencie informował jako pierwszy. Wkrótce po tym, jak do niego doszło, sprawą zainteresowała się prokuratura. W trakcie śledztwa powołano biegłych – specjalistów z zakresu balistyki. Według ich opinii broń żołnierza miała wady konstrukcyjne, przez które dojść mogło do samoistnego wystrzału. Mecenasi, którzy stanęli w obronie wojskowego, argumentowali zaś, że wojskowym kierowały najwyższe wartości – bronił ojczyzny. Mimo to usłyszał on zarzut. Kodeks karny za przestępstwo, którego dopatrzyli się ws. śledczy, przewiduje surową karę – groziłyby mu nawet trzy lata pozbawienia wolności.

Jednakże we wtorek (10 lutego) zastępca prokuratora generalnego – prok. Tomasz Janeczek – przeanalizował akta sprawy. – Nie dopatrzyłem się w jego [żołnierza – przyp. red.] zachowaniu znamion zarzucanego mu przestępstwa [nieostrożnego obchodzenia się z bronią – red.] ani żadnego innego – informował wczoraj.

Śledczy chcieli, by zarzut, który postawili żołnierzowi – by cała sprawa została po prostu warunkowo umorzona. W związku z tym, że żołnierz jest jedna niewinny, znalazłby się w złym położeniu – nawet pomimo faktu, iż nie stanąłby przed sądem i miałby pewność, że nie pójdzie do więzienia. Umorzenie nie oznacza bowiem, że dana osoba nie miała nic wspólnego z zarzucanym jej przestępstwem. Obrona chce, by został on uniewinniony. Prok. Janeczek szczęśliwie dla wojskowego wycofał wczoraj wniosek prokuratury, skierowany już do wymiaru sprawiedliwości.

Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z żołnierzem

Sprawie przyjrzało się też ministerstwo obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz postanowił zaprosić żołnierza na spotkanie – przekazał w środę (11 lutego) Onet. Obecny będzie na nim również Zespół Ochrony Praw Żołnierzy. Jak wiadomo, szef MON nie zgodził się z zarzutem, który usłyszał wojskowy.

Portal dowiedział się nieoficjalnie, że w trakcie rozmów poruszony zostać ma wątek dot. tego, jak od strony prawnej zabezpieczać wojskowych.

