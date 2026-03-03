Narada w Ministerstwie Obrony Narodowej. Twarda deklaracja ws. bezpieczeństwa Polaków

Tomasz Siemoniak poinformował w mediach społecznościowych, że we wtorek rano odbyło się cotygodniowe posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Koordynator służb specjalnych przewodniczył mu w związku z wizytą w USA wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.

„Szczególną uwagę poświęciliśmy dziś sytuacji wojennej na Bliskim Wschodzie oraz bezpieczeństwu polskich żołnierzy i obywateli w regionie konfliktu. W posiedzeniu brali udział wicepremierzy, ministrowie, dowódcy wojskowi, szefowie służb specjalnych, komendanci służb MSWiA i przedstawiciel prezydenta” – podkreślił Siemoniak.

Posiedzenie Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego. „Nie ma sensacji”

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział dziennikarzom po spotkaniu, że tego typu spotkania „odbywają się cyklicznie, co tydzień”. – Nie ma w tym żadnej sensacji, nie ma tutaj czegoś nadzwyczajnego. Chcę podkreślić, Polska jest bezpieczna i Polacy są bezpieczni – zapewniał Dobrzyński.

Jeśli chodzi o ministrów, na spotkaniach pojawiają się szefowie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy Infrastruktury. TVN24 podał, że ze strony prezydenta „zawsze w tych spotkaniach uczestniczy przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego”. Rzecznik Rafał Leśkiewicz wyjaśniał, że zawsze jest to wiceszef gen. Andrzej Kowalski.

Minister cyfryzacji wzmocnia cyberprzestrzeń pod kątem zagrożeń dezinformacyjnych

Do zadań rządowego komitetu ds. bezpieczeństwa narodowego należy m.in. zapewnienie koordynacji działań w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Krzysztof Gawkowski poinformował w sobotę, że „w związku z atakiem USA i Izraela na Iran, podjął decyzję o wzmocnieniu monitoringu cyberprzestrzeni Polski pod kątem ewentualnych zagrożeń i kampanii dezinformacyjnych”.

