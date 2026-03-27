Polska może zyskać dodatkowy dzień wolny! Posłowie zdecydowali

W tym roku Wielkanoc przypada 5 i 6 kwietnia, a Wielki Piątek – 3 kwietnia. Do Sejmu trafiła właśnie petycja, która wnioskuje o ustanowienie tego dnia dniem wolnym od pracy. Takie regulacje obowiązują w większości krajów Unii Europejskiej, np. w Niemczech, Hiszpanii czy Szwecji.

Wielki Piątek dniem wolnym od pracy?

Autor petycji podkreśla, że „Wielki Piątek jest częścią Triduum Paschalnego a praca utrudnia uczestnictwo w nabożeństwach”. Wskazuje też, że nie wszyscy mogą tego dnia wziąć urlop – w szczególności pracownicy handlu – a skrócenie czasu pracy jest stosowane znacznie rzadziej niż np. w Wigilię Bożego Narodzenia.

Temat nie jest nowy. Sejmowa Komisja ds. Petycji zajmowała się nim już dwukrotnie w tej kadencji, wcześniej rozważano m.in. zamianę Święta 3 Maja lub Trzech Króli na Wielki Piątek. W obecnej sprawie chodzi jednak wyłącznie o ustanowienie Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy.

Dodatkowy dzień wolny tuż przed Wielkanocą. Co na to posłowie?

Posłowie zajęli się petycją podczas posiedzenia 26 marca. Poseł Piotr Polak zaznaczył, że „wprowadzenie takiego rozwiązania wymagałoby analizy wpływu na gospodarkę i zgodności z konkordatem między państwem a Kościołem”. Z tego powodu propozycja musiałaby zostać skierowana do Rady Ministrów w celu dalszych konsultacji.

Nie wszyscy jednak popierają pomysł wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego tuż przed świętami Wielkanocnymi. Poseł Krzysztof Mieszkowski przypomniał, że „Polska jest państwem świeckim, a świąt religijnych jest wiele”.

Jego zdaniem postulaty o dodatkowy dzień wolny wprowadzają „zbyt silny wymiar religijny do życia publicznego”. – Przestrzeń symboliczna coraz bardziej się zagęszcza, a rytuał katolicki – w dużym uproszczeniu – jest w tej chwili niezwykle intensywny. Trzeba uruchomić naszą wyobraźnię społeczną, kulturalną i kulturową, ale nie przeciążać naszej egzystencji tak intensywnymi postulatami, by jeszcze bardziej wprowadzać w kraju tę przestrzeń religijną – tłumaczył parlamentarzysta.

Podobnego zdania był poseł Marcin Józefaciuk, który również opowiada się za odrzuceniem petycji.

Na ostateczną decyzję w sprawie wolnego Wielkiego Piątku będziemy jeszcze musieli poczekać. Komisja ds. Petycji podjęła decyzję o przekazaniu petycji do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. - Pozwoli to uniknąć zbędnej pracy ministerstwu, a jeśli temat zostanie podjęty, komisja będzie nad nim dyskutować wraz z odpowiednimi analizami – wyjaśniła Urszula Augustyn, przewodnicząca komisji.

Czytaj też:

