Incydent na granicy z Białorusią. Pilny komunikat wojska

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o incydencie, do którego doszło w środę 28 stycznia w godzinach nocnych. „Odnotowano wlot do polskiej przestrzeni powietrznej obiektów nadlatujących z kierunku Białorusi. Lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych RP” – czytamy w komunikacie, który został opublikowany na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

„W celu zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wprowadzono ograniczenia w użytkowaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla ruchu cywilnego. Działania te miały charakter prewencyjny i były zgodne z obowiązującymi procedurami” – podano.

Incydent na granicy z Białorusią. DORSZ o szczegółach

DORSZ poinformowało także, że na podstawie przeprowadzonych analiz, które obejmują m.in. charakterystykę lotu, prędkość oraz kierunek przemieszczania się obiektów, oceniono, że były to „najprawdopodobniej obiekty o charakterze balonów, poruszające się zgodnie z warunkami meteorologicznymi”. „Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej” – podkreślono.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zapewniło także, że pozostaje w stałym kontakcie z właściwymi służbami i instytucjami, prowadząc bieżącą wymianę informacji oraz przekazując niezbędne dane dotyczące zaobserwowanych obiektów. „Należy podkreślić, że tego rodzaju incydenty wpisują się w katalog działań o charakterze hybrydowym, z jakimi Polska ma do czynienia na kierunku wschodnim. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a siły i środki Sił Zbrojnych RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej” – dodano na zakończenie.

