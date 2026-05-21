Poczobut zapowiedział powrót na Białoruś. Ujawnił datę

20 maja Poczobut wziął udział w posiedzeniu Senatu, podczas którego otrzymał akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Po zakończeniu uroczystości rozmawiał z dziennikarzami i ujawnił swoje plany na kolejne miesiące.

Poczobut wróci na Białoruś. „To jest bardzo dla mnie ważne”

– O tej nominacji dowiedziałem się, będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. To znaczy, że Senat nie zapomina o mnie. Tak samo, jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie – mówił Poczobut podczas przemówienia w Senacie.

Gdy nadszedł czas na pytania dziennikarzy, został zapytany, czy planuje wrócić na Białoruś. Wówczas podkreślił, że strona polska podjęła ogromne działania, aby doszło do jego uwolnienia. Do września zamierza też pozostać do dyspozycji osób, które zajmują się sytuacją Polaków na Białorusi.

– Będę miał kilka spotkań, gdzie będę miał okazję opowiedzieć o sytuacji swojej i ja te wszystkie swoje zobowiązania wykonam. Jestem bardzo wdzięczny, miałem okazję wczoraj podziękować ludziom, którzy bezpośrednio prowadzili negocjacje w sprawie mojego uwolnienia – mówił dziennikarz. – Wrzesień jest takim deadline'em, kiedy już muszę wrócić na Białoruś – dodał.

Wyjaśnił, że termin ten jest związany ze zjazdem Związku Polaków na Białorusi, który zaplanowano właśnie na wrzesień. – To jest bardzo dla mnie ważne i dla nich ważne, i jakby czuję swój obowiązek – powiedział działacz polskiej mniejszości na Białorusi.

Pytany o to, czy nie obawia się, że ponownie zostanie zatrzymany, uznał, że „trudno powiedzieć, jak będzie” .

Z informacji przekazanych przez dziennikarza wynika, że mniejszość polska na Białorusi wynosi obecnie około 300 tys. osób. Jedynie 3 tys. dzieci uczy się tam języka polskiego.

Poczobut uwolniony po pięciu latach

Przypomnijmy, Andrzej Poczobut został uwolniony 28 kwietnia w ramach wymiany więźniów. W marcu 2021 roku został zatrzymany przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Oskarżono go „o prowadzenie działań mających na celu wzniecanie wrogości i nienawiści na tle narodowościowym, religijnym i społecznym” – przypomniał Senat. W styczniu 2023 roku skazano go na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

Andrzej Poczobut złożył deklarację. „Jestem gotów takie ryzyko podjąć"

