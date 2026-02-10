Awantura na obchodach miesięcznicy smoleńskiej. Błaszczak nie wytrzymał. „Barbarzyńcy”

Z ustaleń „Faktu” wynika, że w obchodach miesięcznicy smoleńskiej nie uczestniczy tym razem prezes Jarosław Kaczyński. Na Placu marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie obecni są za jednak inni politycy Prawa i Sprawiedliwości – m.in. byli szefowie ministerstwa obrony narodowej (Mariusz Błaszczak i Antoni Macierewicz) czy były premier Mateusz Morawiecki.

W pewnym momencie Błaszczak nakrzyczał na osoby, które przeszkadzały mu podczas wystąpienia – twierdzi dziennik. W ich kierunku rzucić miał: „Barbarzyńcy”. Odwzajemnił się w ten sposób protestującym, którzy skandować mieli cały czas: „Kłamca”.

Więcej informacji wkrótce...