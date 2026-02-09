Kaczyński już wyzdrowiał? „Prezes dopiero co wrócił i już musi gasić pożar”

Dziennikarze „Super Expressu” dowiedzieli się, że Jarosław Kaczyński ze szpitala wyszedł już na początku weekendu, w piątek 6 lutego. Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że lekarze zalecali politykowi pozostanie przez najbliższych kilka dni w domu. Prezes partii zamierza zastosować się do tej porady.

Jarosław Kaczyński wyszedł ze szpitala. Czym się zajął?

Wiadomo jednak, że doświadczony polityk nie będzie tylko odpoczywał. Od razu po opuszczeniu szpitala miał zdalnie zaangażować się w sprawy partii. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekazali, że największym wyzwaniem jest zapanowanie nad walkami frakcyjnymi wewnątrz ugrupowania. Informator „SE” ujawnił, iż Kaczyński porozumiewa się ze współpracownikami telefonicznie i reaguje na spory, które pod jego nieobecność przybrały tylko na sile.

— Prezes dopiero co wrócił i już musi gasić pożar – przekazał jeden z rozmówców tabloidu. Rzecznik PiS podkreślał, że Jarosław Kaczyński pozostaje w stałym kontakcie z najbliższymi współpracownikami i sprawy partii śledzi na bieżąco. Dziennikarze zauważyli również, że nie wrócił on do swojego domu na Żoliborzu, w którym trwa remont generalny. Prezes PiS mieszka obecnie u swojego kuzyna, Jana Marii Tomaszewskiego.

Sondaż. Kaczyński powinien ustąpić?

Respondenci w ostatnim badaniu Pollstera zostali postawieni przed prostym pytaniem, wynikającym z problemów zdrowotnych szefa PiS. Czy Jarosław Kaczyński powinien oddać władzę w partii młodszym politykom? Aż 88 proc. odpowiedziało twierdząco, a tylko 12 proc. badanych było przeciwnych.

Sondaż zrealizował Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” w dniach 26 i 27 stycznia na próbie 1010 dorosłych Polaków. Badanie przeprowadzono metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview).

