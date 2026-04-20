Zaskakujący zwrot u Jarosława Kaczyńskiego. Różnicę widać coraz mocniej

Jarosław Kaczyński od kilku miesięcy mieszka u swojego kuzyna Jana Marii Tomaszewskiego. Prezes PiS został niejako zmuszony do przeprowadzki ze swojego domu na warszawskim Żoliborzu, ponieważ w drugiej połówce bliźniaka trwają prace remontowe.

Jarosław Kaczyński będzie miał nowych sąsiadów

Nieruchomość po wielu latach trafiła w ręce rodziny z dziećmi, która szukała mieszkania w okolicy. – Mieszkamy na Żoliborzu od lat i nie chcieliśmy się stąd wyprowadzać. Tu nasze dzieci mają szkołę, a znalezienie odpowiedniego metrażu w tej dzielnicy graniczy z cudem. Ta oferta po prostu spełniła nasze oczekiwania – tłumaczyła przyszła sąsiadka Jarosława Kaczyńskiego.

Obecnie prace remontowe trwają w najlepsze. Chociaż inwestycja nie została na razie ukończona, już na pierwszy rzut oka widać, że bliźniak i jego najbliższa okolica przejdą sporą metamorfozę. Ekipa remontowa pracuje ze sporym rozmachem. W domu zamontowano nowe okna, odświeżono także elewację.

Dom Jarosława Kaczyńskiego. Remont wszystko zmieni

Jednak największe zmiany widać od strony podjazdu do nieruchomości oraz ogrodu. Pojawiły się tam elementy świadczące o bardziej zaawansowanym etapie prac — zabezpieczona stolarka, przygotowane zaplecze oraz materiały gotowe do użycia. Jest to jasny sygnał, że inwestycja weszła już w etap prac zewnętrznych i wykończeniowych.

Remont sprawił, że kontrast między domem prezesa PiS a drugą częścią bliźniaka stał się jeszcze bardziej wyraźny. To część domu należąca do nowych sąsiadów Jarosława Kaczyńskiego ma znacznie bardziej reprezentacyjny charakter niż ta, której właścicielem jest polityk.

Prezes PiS będzie musiał jeszcze kilka tygodni dzielić mieszkanie ze swoim kuzynem, ponieważ wstępny termin zakończenia prac w bliźniaku przy ulicy Mickiewicza w Warszawie został ustalony na 30 czerwca 2026 roku.







