Kto po Kaczyńskim? Trzy nazwiska w grze. Nowy sondaż dla „Wprost”

W czerwcu 2025 r. podczas Kongresu PiS, który odbywał się w Przysusze, dokonała się czysta formalność. Jarosław Kaczyński został po raz kolejny wybrany prezesem partii. – Mam już swoje lata i nie ma co tego ukrywać, ale wierzę, że dam radę – mówił tuż po rozstrzygnięciu. – Ale dać radę mogę tylko z państwem, mogę tylko z wami, koleżanki i koledzy – podkreślał.

Frakcje w PiS-ie skaczą sobie do gardeł? Nieoficjalne doniesienia

W ostatnich tygodniach coraz głośniej spekuluje się o rosnącym napięciu między dwiema frakcjami w PiS-ie, a nagłówki krzyczą o „wojnie” między harcerzami a maślarzami. Tych doniesień nie wyciszają wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który mówi o jedności w partii i zapewnia, że o żadnym rozłamie nie ma mowy. – To są marzenia naszych przeciwników. Te marzenia się z całą pewnością nie spełnią – powiedział prezes PiS.

Harcerze to najbliższe otoczenie Mateusza Morawieckiego, do którego zaliczają się m.in. Michał Dworczyk, Piotr Muller i Waldemar Buda. W skład tzw. maślarzy wchodzą zaś Tobiasz Bocheński, Jacek Sasin, Przemysław Czarnek i Patryk Jaki. Jak podał tvn24.pl, powołując się na anonimowych polityków z obu frakcji, harcerze stoją na stanowisku, że „czas Jarosława Kaczyńskiego w partii pomału dobiega końca” i po przyszłych wyborach parlamentarnych „będzie miał coraz mniejszy wpływ na układanie list wyborczych”. Maślarze mają dodawać, że rywalizacja w partii wciąż się nasila, a prezes PiS dawno nie był w tak trudnej politycznie sytuacji.

Kto po Kaczyńskim? Liczą się trzy nazwiska. Nowy sondaż dla „Wprost”

W nowym sondażu SW Research dla „Wprost” zadaliśmy Polkom i Polakom następujące pytanie: „Gdyby Jarosław Kaczyński zdecydował się na przejście na polityczną emeryturę, kto Pani/Pana zdaniem powinien stanąć na czele Prawa i Sprawiedliwości?”.

Najlepszy rezultat zdobył Mateusz Morawiecki. Były premier uzyskał wynik na poziomie 15,2 proc. głosów. Drugie miejsce ex aequo zajęli Przemysław Czarnek i Patryk Jaki, którzy zanotowali po 10 proc. wskazań. Na kolejnych pozycjach uplasowali się: Tobiasz Bocheński (6 proc.), Mariusz Błaszczak (5,6 proc.) i Jacek Sasin (1,8 proc.). 13,5 proc. respondentów uważa, że ktoś inny powinien reprezentować PiS, a aż 37,9 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.