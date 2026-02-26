Mateusz Morawiecki opuści PiS? Sensacyjne doniesienia

Spory frakcji w Prawie i Sprawiedliwości nie są dla nikogo tajemnicą. W ostatnich tygodniach doniesienia o problemach wewnętrznych w partii Jarosława Kaczyńskiego zdominowały medialne doniesienia o PiS. Konflikt toczą ze sobą frakcja harcerzy skupiona wokół Mateusza Morawieckiego oraz maślarze, do których należą m.in. Jacek Sasin, Patryk Jaki i Przemysław Czarnek.

Wewnętrzne problemy w PiS

Na początku roku Jarosław Kaczyński zwołał pilne spotkanie władz klubu PiS oraz całego klubu parlamentarnego. W ten sposób prezes Prawa i Sprawiedliwości chciał uspokoić nastroje w partii.. Politycy próbowali włączyć do sporu Karola Nawrockiego. Przedstawiciele obu frakcji przekonują, że prezydent ma z nimi świetne relacje.

Chcąc odwrócić uwagę od wewnętrznych sporów, Jarosław Kaczyński postanowił ogłosić, że wybrał już kandydata na premiera, który stanąłby na czele rządu, jeśli to PiS wygrałoby wybory parlamentarne w 2027 roku.

– Nasz kandydat na premiera musi pozwolić wygrać nam wybory. Musi być lokomotywą wyborczą. Zasługi są ważne, ale dziś najważniejsze jest zwycięstwo i zjednoczenie elektoratu patriotycznego – mówił prezes PiS na antenie Radia Maryja.

Morawiecki założy własną partię? Nowy sondaż

Tymczasem na horyzoncie pojawia się kolejny problem. W kuluarach pojawiają się doniesienia, że Mateusz Morawiecki może pożegnać się z PiS i założyć własne ugrupowanie.

– Prezes nie doprowadzi do odejścia Mateusza. Władza w 2027 roku to dla niego cel absolutnie nadrzędny, a podzielony PiS to słaby PiS. Zresztą nic tak nie spaja PiS jak nienawiść do Tuska, więc w imię pokonania Tuska prezes jest gotów na różne kompromisy – mówił anonimowo jeden z polityków.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski ankietowanych zapytano, czy w ich opinii Mateusz Morawiecki powinien opuścić szeregi Prawa i Sprawiedliwości.

Jak się okazuje, w opinii niemal połowy respondentów były premier nie zdecyduje się założyć własnego ugrupowania. Takiego zdania jest 45 proc. badanych (z tej grupy 34,6 proc. wskazało odpowiedź raczej nie; 10,4 proc. zdecydowanie nie).

Według 28 proc. badanych w niedalekiej przyszłości Mateusz Morawiecki pożegna się z Prawem i Sprawiedliwością (w tej grupie 23,4 proc. wskazało odpowiedź raczej tak; 4,6 proc. zdecydowanie tak). Warto zwrócić uwagę na spory odsetek niezdecydowanych – aż 27 proc. badanych nie ma w tej kwestii jednoznacznej opinii.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Expose Radosława Sikorskiego. Jak zareaguje Nawrocki?Czytaj też:

Karol Nawrocki zabrał głos ws. SAFE. Będzie weto?