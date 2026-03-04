Zgrzyt w PiS przed konwencją. Morawiecki przyćmi show Kaczyńskiego?

Prawo i Sprawiedliwość szykuje na sobotę 7 marca wielkie wydarzenie. Podczas konwencji w Krakowie Jarosław Kaczyński ma przedstawić nazwisko kandydata partii na premiera, który objąłby stanowisko po ewentualnym zwycięstwie w wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Mateusz Morawiecki kontra konwencja PiS?

Tymczasem dzień wcześniej Mateusz Morawiecki organizuje swoją własną konferencję. Były szef rządu zapowiedział na piątek 6 marca wydarzenie pod hasłem „Powered by Poland”. „To premiera mojej strategii budowy silnej, polskiej gospodarki” – wyjaśnił polityk. We wpisie w mediach społecznościowych oznaczył m,in. Marcina Horałę oraz byłą polityczkę partii Razem Paulinę Matysiak. Na evencie mają się pojawić także bezpartyjni eksperci związani z ruchem na rzecz budowy CPK.

Zgrzyt w PiS przed konwencją. Morawiecki wychodzi przed szereg?

Jak się okazuje, w szeregach PiS inicjatywa Mateusza Morawieckiego nie wywołała wielkiego entuzjazmu. – Jest człowiekiem z wielkim doświadczeniem w zarządzaniu państwem. Mógł jednak zorganizować konferencję w innym terminie. To zaskakujące, szczególnie, że konwencja była zapowiadana od dawna a o przedsięwzięciu byłego premiera dowiedzieliśmy się wczoraj – komentował Przemysław Czarnek na antenie Radia Zet.

– Dlaczego Mateusz Morawiecki zrobił to w piątek? Trzeba zapytać Mateusza Morawieckiego, dla mnie jest to dziwne i niepotrzebne, znów wprowadza właśnie tego typu zamieszanie – dodał były szef MEN.

W podobnym tonie wypowiadają się inni działacze PiS. – Nowogrodzkiej pomysł organizowania tej konferencji absolutnie się nie podoba. Proszę zauważyć, jak Mateusz Morawiecki reklamuje to wydarzenie: „moja strategia”. Moja, czyli nie partii – powiedział informator Wirtualnej Polski.

Według nieoficjalnych doniesień, Jarosław Kaczyński miał zaprosić byłego premiera na rozmowę. – Moim zdaniem prezes powinien nakłonić Mateusza do przełożenia tej konferencji albo odwołania – stwierdził jeden z posłów PiS. Zastrzegł jednak, że pogłoski o tym, że Mateusz Morawiecki szykuje się do wyjścia z PiS, są całkowicie nieprawdziwe.

