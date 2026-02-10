Czarzasty na czarnej liście. Ambasador USA nie cofa się o krok. „Nie będziemy tego tolerowali”

Pod koniec stycznia pracownia SW Research przeprowadziła dla „Rzeczpospolitej” sondaż, w którym sprawdzono, czy Polacy uważają Stany Zjednoczone za wiarygodnego sojusznika. 29,9 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, a 53,2 proc. jest przeciwnego zdania. 16,9 proc. nie umie odpowiedzieć jednoznacznie.

Polacy nie wierzą w sojusz z USA? Thomas Rose reaguje

O te wyniki został zapytany Thomas Rose, ambasador USA w Polsce. – Jeśli te wyniki faktycznie odzwierciedlają stan opinii publicznej, to jest to godne pożałowania. I to bardziej dla Polski niż dla Ameryki – powiedział w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.

– Kochamy Polskę, chcemy mieć z nią silny sojusz. Żywimy ogromny respekt dla polskiego narodu i staramy się, aby nasze relacje z Polską były tak produktywne i konstruktywne, jak to tylko możliwe. To w oczywisty sposób służy także naszym interesom. Nie jesteśmy tu przecież z pobudek dobroczynnych. Żyjemy w czasach ogromnych zmian geopolitycznych – kontynuował.

Thomas Rose stwierdził, że jeżeli wśród Polaków faktycznie słabnie poparcie dla sojuszu z USA, to jest to „bardzo niefortunne, niesprawiedliwe i niesłuszne”. W dalszej części rozmowy nawiązał do stylu prowadzenia polityki przez Donalda Trumpa.

– Mamy dziś w Ameryce prezydenta, który po prostu mówi odważnie o tym, jaki jest świat. On nie tyle zmienia bieg wydarzeń, co reaguje na przeobrażającą się rzeczywistość. Jestem przekonany, że większość Polaków zdaje sobie z tego sprawę, większość wie, że jesteśmy najlepszym sojusznikiem, największym przyjacielem Polski. Nie martwią mnie więc zbytnio wyniki tego sondażu, bo w ostatecznym rachunku pozostajemy partnerami i aliantami. I to się nie zmieni – podsumował wątek.

Czarzasty na czarnej liście. „Nie będziemy tego tolerowali”

Ambasador USA w Polsce został także zapytany o swój głośny wpis o zerwaniu kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym. Wcześniej marszałek Sejmu stwierdził, że w jego opinii Donald Trump nie zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla.

– To nie jest wszystko, co powiedział. Każdy może sobie to jeszcze raz przeczytać. Ja nie muszę tego powtarzać. Powiedziałem o tym wystarczająco dużo. Przebiłem się ze swoim przesłaniem. Nie będziemy akceptowali czy tolerowali skandalicznych obelg wobec naszego prezydenta! Każdy Polak ma oczywiście prawo do dzielenia się swoimi opiniami. Ale my też mamy prawo na te opinie czy oceny reagować. I tak właśnie zrobiłem. Dziesięć lat od przejęcia przez Donalda Trumpa władzy nietrudno jest zrozumieć, że osobiste ataki na prezydenta nie są produktywne – powiedział Thomas Rose.

