USA zrywają kontakty z Czarzastym. Jest reakcja Tuska

Wpis ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce wywołał burzę. „Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy prowadzić żadnych dalszych kontaktów ani komunikacji z marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa sprawiły, że stał się on poważną przeszkodą w naszych doskonałych stosunkach z premierem Tuskiem i jego rządem” – napisał Tom Rose na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

„Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom amerykańsko-polskim, ani okazywać braku szacunku wobec Donalda Trumpa, który tak wiele zrobił dla Polski i Polaków” – czytamy.

Czarzasty na czarnej liście. Ostre słowa o Trumpie

Kilka dni wcześniej Włodzimierz Czarzasty poinformował, że nie poprze wniosku o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla prezydentowi USA. – Świat stanął na progu epokowej zmiany. Ład oparty na prawie międzynarodowym odchodzi niestety powoli w przeszłość. W polityce międzynarodowej zaczyna dominować siła – stwierdził marszałek Sejmu.

W jego ocenie budowanie przez Stany Zjednoczone nowych platform, takich jak Rada Pokoju, „jest ułudne”. – Wzmacniać trzeba Unię Europejską, NATO, ONZ, WHO i siebie. W tym tkwi nasze bezpieczeństwo. Prezydent Trump destabilizuje sytuację w tych organizacjach, reprezentując politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną. To łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego. Polityka ceł, inna interpretacja historii np. dotycząca udziału polskich żołnierzy na misjach, instrumentalne traktowanie innych terytoriów, jak w przypadku Grenlandii – kontynuował Czarzasty.

– To wszystko powoduje, że nie poprę wniosku o Nobla dla prezydenta Trumpa, bo na niego nie zasługuje – oświadczył marszałek Sejmu.

USA zrywają kontakty z Czarzastym. Tusk opublikował krótki wpis

Włodzimierz Czarzasty zareagował na stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. — Ponieważ oświadczenie ambasadora zostało wydane w związku z moim stanowiskiem w sprawie braku poparcia dla kandydatury prezydenta Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, podtrzymuję swoje stanowisko w tej sprawie — przekazał marszałek Sejmu w lakonicznej wypowiedzi dla Onetu.

Krótki wpis w mediach społecznościowych opublikował Donald Tusk. „Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo” – napisał szef polskiego rządu.

