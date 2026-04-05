Trump grozi Iranowi i klnie w sieci. „Szalone bękarty”

Donald Trump niejednokrotnie już groził Iranowi atakami, ale nigdy dotąd w takim tonie. Prezydent USA wypowiedział się teraz w wyjątkowo mocnych słowach, grożąc uderzeniem w infrastrukturę Iranu, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie otwarta. We wpisie zamieszczonym na jego platformie Truth Social pada wulgaryzm i wyzwisko.

„We wtorek w Iranie będzie to jednocześnie Dzień Elektrowni i Dzień Mostu. Nie będzie nic podobnego!!! Otwórzcie tę pie*****ną cieśninę, szalone bękarty, albo będziecie żyć w piekle – ZOBACZYCIE! Chwała Allahowi” – napisał Trump na swojej platformie Truth Social.

Dowództwo sił zbrojnych Iranu ostrzegało, że jeśli USA i Izrael będą kontynuowały wojnę i doprowadzą do eskalacji konfliktu, cały region zamieni się w piekło. Jak oświadczył rzecznik irańskiego dowództwa, „iluzja pokonania Islamskiej Republiki Iranu zamieniła się w bagno, w którym się pogrążycie”.

twitter

„48 godzin, zanim zapanuje piekło”

W piątek z kolei prezydent Stanów Zjednoczonych ostrzegał, że Iran ma 48 godzin na zawarcie porozumienia lub otwarcie cieśniny Ormuz. „Pamiętacie, jak dałem Iranowi dziesięć dni na ZAWARCIE POROZUMIENIA albo OTWARCIE CIEŚNINY ORMUZ? Czas ucieka – 48 godzin, zanim zapanuje tam piekło. BOGU niech będzie chwała! Prezydent DONALD J. TRUMP” – napisał wówczas Trump na Truth Social.

Jego ultimatum ma upłynąć w poniedziałek o godzinie 20 czasu wschodnioamerykańskiego (w Polsce będzie to godzina 2 w nocy we wtorek).

Jednocześnie w rozmowie ze stacją Fox News Donald Trump przekazał, że rozmowy między stronami są w toku, a do poniedziałku może zostać zawarte porozumienie.

Minął miesiąc od rozpoczęcia konfliktu

Wojna na Bliskim Wschodzie trwa już ponad miesiąc. Dokładnie 28 lutego 2026 roku około godziny 7:15 czasu polskiego rozpoczął się skoordynowany atak USA i Izraela na Iran. Stany Zjednoczone nazwały swoją operację „Epicką Furią”, a Izrael – „Ryczący Lew”.

Atak obejmował naloty na cele wojskowe i nuklearne w 24 z 31 prowincji Iranu. Iran odpowiedział odwetem skierowanym na państwa Zatoki Perskiej i blokadą istotnego szlaku handlu ropą w cieśninie Ormuz. W efekcie zanotowano gwałtowne wzrosty cen energii na światowych rynkach.

