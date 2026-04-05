Szokujące sceny przy szpitalu. Policjant oddał strzał, 51-latek nie żyje

Do dramatycznych zdarzeń doszło w wielkanocną niedzielę około godziny 11.

Poszukiwany listem gończym 51-latek został zatrzymany w piątek (3 kwietnia). Musiał zostać poddany badaniom, dlatego przewieziono go do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Na miejscu lekarz zdecydował o przyjęciu mężczyzny na oddział, aby można było wykonać dodatkową diagnostykę. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podają w mediach społecznościowych, że zatrzymany znajdował się pod ich nadzorem.

„W trakcie przejścia z zatrzymanym na jedno z badań, podjął on próbę ucieczki, wybiegając poza teren szpitala” – przekazała policja we wpisie zamieszczonym na X.

twitter

Próbował uciec, postrzelił go policjant. Mężczyzna zmarł

Za mężczyzną ruszył jeden z policjantów. „Mężczyzna nie reagował na polecenie zatrzymania się, w związku z czym funkcjonariusz użył broni służbowej. 51-latek został postrzelony. Mężczyzna został zabrany karetką do szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarł” – przekazano w komunikacie.

Dodano, że okoliczności przebiegu zdarzenia oraz użycia broni służbowej będą szczegółowo wyjaśniane.

Na miejscu trwają czynności pod nadzorem Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej, a o zdarzeniu powiadomiono także Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.

