Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Wiemy, jaka będzie Wielkanoc

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował eksperymentalną, długoterminową prognozę na nadchodzące miesiące. Eksperci przeanalizowali dane dotyczące temperatury i opadów.

Jak podano, w marcu 2026 r. na przeważającym obszarze kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się poniżej normy wieloletniej z lat 1991-2020, a na południu – w zakresie normy. Będzie wynosić od 0 stopni Celsjusza w Zakopanem, do ok. 5 stopni we Wrocławiu. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna kształtować się w ramach normy wieloletniej.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Wiadomo, jaka będzie Wielkanoc

Co ciekawe, kolejne miesiące powinny upływać bez pogodowych anomalii. Zarówno w kwietniu, maju, jak i czerwcu na terenie całego kraju zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie zawierać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Co to oznacza? W kwietniu (na początku miesiąca przypada Wielkanoc) średnie temperatury będą kształtować się na poziomie od 5 stopni Celsjusza w Zakopanem, do 10 stopni w Zielonej Górze; w maju – od 10 stopni w Zakopanem, do blisko 15 stopni w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i Zielonej Górze, a w czerwcu – od ok. 14 stopni w Zakopanem, do ponad 18 stopni Celsjusza w Warszawie i Wrocławiu.

Prognoza eksperymentalna dla Polski. Jest jeden haczyk

IMGW zwróciło także uwagę na to, że prognozy długoterminowe – mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych – są wciąż obarczone dużym ryzykiem błędu.

„Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych. Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego” – podało IMGW.

