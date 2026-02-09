Zima uderza z podwójną siłą. Gołoledź i mróz nawet do -19 stopni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował szereg alertów. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami – prognozy wskazują, że trudna pogoda dotknie dziesięć województw w Polsce centralnej i południowo-zachodniej.

Szczególnie narażeni są mieszkańcy województwa łódzkiego, śląskiego oraz opolskiego, ale także części lubelskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Na tamtych obszarach IMGW prognozuje opady marznącego deszczu lub mżawki, prowadzące do powstawania niezwykle niebezpiecznej gołoledzi. Synoptycy określają prawdopodobieństwo wstąpienia tego zjawiska na 80 procent.

Na „szklankę” powinni uważać nie tylko kierowcy, ale i piesi – ostatnia gołoledź wysłała wiele osób na SOR. Pacjenci z urazami kończyn czekali bowiem godzinami na przyjęcie do szpitali – wszystko przez to, że przewrócili się na oblodzonych chodnikach czy ulicach.

W części Polski trzaskający mróz

Spora część Polski będzie musiała zmierzyć się nie tylko z marznącymi opadami, ale i z siarczystym mrozem. Dotkliwe zimno obejmie województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz część mazowieckiego, lubelskiego i pomorskiego. Mieszkańcy tych rejonów muszą nastawić się na wyjątkowo niskie temperatury, sięgające w nocy nawet -19 stopni Celsjusza. W dzień słupki termometrów najprawdopodobniej nie pokażą więcej niż -6 stopni Celsjusza.

IMGW prognozuje, że najbliższe dni nie przyniosą pogodowego przełomu. Niebezpieczna pogoda utrzyma się przez kilka kolejnych dni – synoptycy apelują, by śledzić komunikaty pogodowe i bieżące ostrzeżenia, by móc na bieżąco reagować na konsekwencje, jakie niosą ze sobą ekstremalnie niskie temperatury, marznący deszcz czy gołoledź na drogach.

