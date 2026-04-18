Gwałtowne załamanie pogody w Polsce. Pilna narada RCB

Najbliższe godziny mogą przynieść poważne utrudnienia pogodowe w zachodniej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla województw dolnośląskiego, lubuskiego oraz części Wielkopolski. Według prognoz od niedzielnego popołudnia do poniedziałku suma opadów może przekroczyć nawet 60 mm.

IMGW ostrzega. Trudne warunki pogodowe w Polsce

IMGW wskazuje, że najtrudniejsza sytuacja spodziewana jest wieczorem oraz w nocy z niedzieli na poniedziałek. Lokalnie mogą pojawić się burze, które potęgują ryzyko podtopień, zalanych dróg i licznych utrudnień w komunikacji.

W związku z zapowiadanymi warunkami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postawiło służby w stan pełnej gotowości. Straż pożarna i zespoły zarządzania kryzysowego przygotowują się na możliwe liczne interwencje w narażonych regionach kraju.

Sytuacja jest monitorowana pod względem meteorologicznym i hydrologicznym, a w niedzielę zaplanowano pilną odprawę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Wezmą w niej udział przedstawiciele służb oraz wiceminister Wiesław Leśniakiewicz.

IMGW: Przymrozki na południowym wschodzie

Równolegle zagrożenie pojawi się w zupełnie innej części kraju. IMGW ostrzega przed spadkiem temperatur przede wszystkim w województwach małopolskim i podkarpackim. W nocy termometry mogą pokazać nawet minus 2 stopnie Celsjusza, a przy gruncie do minus 5 stopni.

Alert obowiązuje od późnych godzin wieczornych do poranka, co może mieć znaczenie szczególnie dla rolników i sadowników. Nagłe ochłodzenie po cieplejszych dniach zwiększa ryzyko uszkodzeń upraw.

Żywioł da o sobie znać

Polska znajdzie się pod wpływem dwóch skrajnych zjawisk jednocześnie. Na zachodzie intensywne opady i burze, na południowym wschodzie przymrozki. Taki układ oznacza nie tylko trudne warunki dla mieszkańców, ale też wyzwanie dla służb, które muszą reagować na różne zagrożenia w tym samym czasie.

Najbliższa noc zapowiada się jako kluczowa i najtrudniejsza w kontekście bezpieczeństwa. Według prognoz to właśnie w tym czasie wystąpią najsilniejsze opady oraz najniższe temperatury.

