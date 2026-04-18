Dobre wieści dla polskich szkół. Nowy program wsparcia

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił konkurs dla szkół ponadpodstawowych zainteresowanych udziałem w pilotażu modułowych e-podręczników. Do programu ma się zakwalifikować 25 placówek z całej Polski, które przetestują nowe rozwiązania.

Nowy pilotaż e-podręczników dla szkół ponadpodstawowych

W informacji na temat programu wskazano, że nabór trwa od 10 do 30 kwietnia 2026 r., a udział w projekcie jest bezpłatny. To oznacza, że szkoły nie poniosą żadnych kosztów wdrażania, a jednocześnie otrzymają dostęp do nowych narzędzi edukacyjnych.

Placówki, które zostaną zakwalifikowane, otrzymają nie tylko dostęp do e-podręczników, ale także konkretne wsparcie. W ramach programu można uzyskać doposażenie pracowni w sprzęt komputerowy, co może mieć pozytywny wpływ na warunki, w których działają uczniowie.

Projekt zakłada również wsparcie dydaktyczne i organizacyjne, które ma ułatwić wdrożenie nowych materiałów w codziennej pracy nauczycieli i uczniów.

Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli

Ważnym elementem pilotażu jest przygotowanie kadry pedagogicznej uczestniczących w programie szkół. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach oraz warsztatach dotyczących pracy z modułowymi e-podręcznikami.

Każdy uczestnik projektu dostanie też wsparcie opiekuna merytorycznego. Ponadto nauczyciele będą mogli samodzielnie tworzyć i modyfikować materiały edukacyjne, dopasowując je do uczniów.

Ośrodek Rozwoju Edukacji podkreśla w ogłoszeniu, że pilotaż w szkołach ponadpodstawowych to kolejny etap działań. Wcześniejsze wdrożenia w szkołach podstawowych miały przynieść pozytywne efekty, w tym większe zaangażowanie uczniów i polepszenie wyników w nauce.

Nowy etap programu ma na celu sprawdzenie, czy podobne rezultaty uda się osiągnąć także na wyższym poziomie edukacji w polskich szkołach.

Cenne wsparcie dla polskich szkół z UE

Program jest realizowany w ramach projektu dotyczącego wdrażania nowoczesnych e-materiałów edukacyjnych. Finansowanie zapewnia Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021–2027. Zgłoszenia można składać do 30 kwietnia 2026 r.

