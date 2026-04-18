Szykuje się nowy hit w turystyce. Bezpośredni lot z Polski

Na polskim rynku lotniczym pojawi się nowy gracz. Linie lotnicze Air Algerie właśnie zapowiedziały uruchomienie bezpośredniego połączenia na trasie Warszawa–Algier, które ma znacząco skrócić czas podróży. To prawdziwa rewolucja w kontekście tego kierunku turystycznego.

Bezpośredni lot z Warszawy do Algieru coraz bliżej

Dotychczas pasażerowie lecący do stolicy Algierii musieli korzystać z lotów z przesiadkami, najczęściej w takich krajach jak Hiszpania, Włochy czy Niemcy. Podróż zajmowała co najmniej osiem godzin, a często była dłuższa i bardziej kosztowna.

Nowe połączenie ma wystartować z Lotniska Chopina, choć dokładna data pierwszego lotu nie została jeszcze potwierdzona. Wstępnie mówi się o uruchomieniu połączenia na koniec 2026 roku.

Dla pasażerów będzie to oznaczać namacalną zmianę. Bezpośredni lot nie tylko skróci czas podróży, ale też ograniczy ryzyko opóźnień związanych z przesiadkami czy takimi niedogodnościami, jak ryzyko zagubionego bagażu. To szczególnie istotne dla osób podróżujących służbowo oraz tych, którzy chcą maksymalnie wykorzystać czas na miejscu podczas wyjazdu.

Cytowany przez Onet prezes linii Air Algerie Hamza Benhamouda podkreśla, że wejście do Polski to element szerszej strategii rozwoju siatki połączeń.

Air Algerie planuje także rozbudowę floty o dziesięć nowych maszyn Boeing 737 MAX 8. To właśnie one mają obsługiwać nowe trasy i zwiększyć dostępność połączeń między Europą a Afryką Północną.

Afryka Północna nowym kierunkiem dla turystów i biznesu

Bezpośrednie połączenie szykowane przez Air Algerie może przyciągnąć nie tylko turystów, ale również przedsiębiorców. Algier i cały region Afryki Północnej stają się coraz ważniejszym kierunkiem zarówno pod względem gospodarczym, jak i turystycznym.

Wejście nowego przewoźnika może też wpłynąć na konkurencję cenową i zwiększyć dostępność tego kierunku dla polskich pasażerów. Jeśli plany się zrealizują, podróż do Algierii stanie się prostsza i bardziej przewidywalna niż do tej pory.

