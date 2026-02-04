Bałtyk, Mazury i Wisła pod lodem. Tak wygląda polska zima z orbity

Silne spadki temperatur, którym w naszym klimacie niemal zawsze towarzyszy bezchmurne niebo, stworzyły idealne warunki do obserwacji Ziemi z kosmosu. Europejski satelita obserwacyjny Sentinel-2 po raz pierwszy od wielu tygodni zarejestrował zimową Polskę w pełnej krasie.

Na zdjęciach porównawczych wyraźnie widać zamarzniętą Zatokę Pucką, skute lodem jeziora na Mazurach oraz kontrast między regionami, w których zima pokazała pełnię swoich możliwości, a tymi, gdzie śnieg popadał tylko symbolicznie.

Zamarznięte morze i lodowe krajobrazy Pomorza

Pierwszy przystanek to północ kraju – Bałtyk i Zatoka Gdańska. Lód pokrywa obecnie cały obszar Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, a także płytkie akweny w rejonie Jastarni. Na obrazach satelitarnych dostrzec można częściowo skute lodem wody Motławy oraz ujście Wisły do morza.

To właśnie w rejonie śluzy w Przegalinie, na poprawę warunków pogodowych czekają rzeczne lodołamacze. Po prawej stronie zdjęć widoczna jest również Mikoszewo – plaża, która w ostatnich tygodniach przyciągnęła uwagę całego kraju. W styczniu morze wyrzuciło tam ogromne bryły lodu, tworząc charakterystyczne formy zwane torosami.

Granica śniegu przecina centrum kraju

Interesująco prezentują się także zdjęcia z centralnej Polski. Z orbity wyraźnie widać, gdzie aktualnie przebiega linia oddzielająca obszary pokryte śniegiem od tych, gdzie dominuje jedynie mróz. Łódź doczekała się białego krajobrazu, natomiast w Koninie zimowa aura ogranicza się głównie do niskich temperatur.

Biała pokrywa objęła również całe Mazowsze. W Warszawie widać przemieszczające się w dół Wisły kry lodowe, choć rzeka w stolicy prawdopodobnie nie zdąży zamarznąć całkowicie przed nadejściem cieplejszych mas powietrza. Lodowe okowy skuwają także Zalew Zegrzyński oraz dalsze odcinki górnego biegu Narwi.

Mazury i Suwalszczyzna skute lodem

Zima nie odpuściła również północno-wschodniej Polsce. Na Żuławach i Warmii panują wyraźnie zimowe warunki, a Zalew Wiślany jest całkowicie zamarznięty. W niektórych miejscach grubość pokrywy śnieżnej przekracza 20 centymetrów.

Najostrzejsze mrozy dają się jednak we znaki w rejonie Suwałk, uznawanym za polski biegun zimna. Tam arktyczne powietrze zaznacza swoją obecność najmocniej. Skute lodem są wszystkie jeziora Mazur, w tym największe z nich – Śniardwy, które na zdjęciach satelitarnych przypominają jednolitą, jasną taflę.

