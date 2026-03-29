Długoterminowa prognoza dla Polski. Taka będzie Wielkanoc. Synoptyk ujawnia

W ostatnich dniach marca do Polski będzie płynęło zimne powietrze z północnego zachodu. Wkroczy za chłodnym frontem, który jest związany z niżem przesuwającym się nad Morzem Norweskim.

„To właśnie stamtąd podąża do nas masa powietrza, która wcześniej była nad Arktyką. W tym samym czasie zdecydowanie cieplejsze powietrze będzie docierać na wschód kontynentu – za to odpowiedzialny jest niż nad południową Ukrainą – oraz do południowo zachodniej części Europy, głównie do Półwyspu Iberyjskiego, za co z kolei odpowiada wyż z centrum nad Morzem Celtyckim” – czytamy w analizie Tomasza Wasilewskiego.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Taki będzie początek kwietnia

Synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl przygotował długoterminową prognozę temperatury, która swoim zasięgiem sięga niemal do połowy kwietnia. Tuż po weekendzie, czyli w ostatnich dniach marca, maksymalna temperatura będzie wynosić od 5 do 11 stopni Celsjusza. Na początku kwietnia będą utrzymywały się podobne warunki, a termometry będą wskazywały wartości od 6 do 14 stopni Celsjusza.

Prognozowana temperatura na Wielkanoc wynosi 10-15 stopni, a na Poniedziałek Wielkanocny – 10-14 stopni Celsjusza. Tuż po Świętach Wielkanocnych odczuwalne będzie ocieplenie, a jego kulminacja będzie wypadała na 9 kwietnia, kiedy na termometrach może być nawet 20 stopni Celsjusza. W dniach 12-14 kwietnia ponownie delikatnie się ochłodzi i temperatura będzie kształtować się na poziomie od 12 do 17 stopni Celsjusza.

Warto pamiętać, że długoterminowe prognozy pogody zawsze są obarczone dużym ryzykiem błędu. Występuje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych. Dlatego też należy je traktować jedynie w kategoriach wskazówki.

