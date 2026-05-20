Żukowska zabrała głos ws. kilometrówek. „Mam 7 biur poselskich”

Dziennik „Fakt” informował niedawno, że związana z Nową Lewicą polityczka miała w 2025 r. przejechać 33 tys. km (w ramach służbowych podróży). Właśnie taką liczbę wpisała bowiem w dokumencie, który należy wypełnić, rozliczając tzw. kilometrówki. Gdy podzieli się ją przez 365 dni w roku, okazuje się, że Żukowska musiałaby codziennie pokonywać średnio ok. 90 km. Problem w tym, że jej biuro znajduje się niecałe dwa tysiące metrów od kompleksu budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który mieści się na warszawskim Śródmieściu.

Internauci zareagowali oburzeniem, przypominając, że ma ona – jak każda osoba posiadająca mandat poselski – możliwość korzystania z komunikacji miejskiej za darmo. Źródło przypomniało też, że w jej oświadczeniu majątkowym za rok 2025 nie ma wzmianki o tym, jakoby znajdowała się w posiadaniu samochodu.

Kurz jeszcze nie opadł. Mimo to posłanka postanowiła skonfrontować się z zarzutami, które padają z różnych stron.

„Nieprawdą jest, że…”

Żukowska udzieliła komentarza portalowi Onet. Zaczęła od zwrócenia uwagi, że informacja, iż odległość od jej biura poselskiego do budynku Parlamentu wynosi niecałe 2 km, jest nieprawdziwa. – Mam siedem – nie jedno – biur poselskich, bo jestem jedyną posłanką Lewicy na Mazowszu – wskazała przewodnicząca klubu parlamentarnego.

Polityczka potwierdziła, że w ramach kilometrówek rozliczyła ok. 38 tys. PLN. – Nieprawdą jednak jest to, że w tymże 2025 r. nie miałam własnego samochodu. Mam, ale poruszam się nie tylko własnym – jeździłam także samochodem, który miałam w leasingu w roku 2024 – podkreśliła.

Żukowska tak podsumowuje sprawę. – Przemieszczanie się do siedmiu biur poselskich rozsianych po Mazowszu to jedna sprawa. Drugą jest fakt, że mandat poselski sprawuje się nie tylko w swoim okręgu, ale w całym kraju – powiedziała.

Z czego żyje Zbigniew Ziobro w USA? „Żona zawsze dobrze zarabiała, Republika też ma mu płacić"

