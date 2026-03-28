To będzie biała Wielkanoc? W prognozie widać przymrozki. Synoptyk odkrywa karty

Pochmurne fronty mają w najbliższych dniach przetaczać się nad Polską, a to oznacza, że należy spodziewać się opadów deszczu i śniegu, które będą przeplatane przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Wszystkie te okoliczności sprawią, że temperatura będzie kształtować się na poziomie ok. 10 stopni Celsjusza.

Nowa prognoza dla Polski. Śnieżyce i ulewy przed Wielkanocą?

„Ponownie około 3-4 kwietnia nad Adriatykiem nowy proces cyklogenezy, czyli powstawania i pogłębiania się niżów barycznych, uruchomi lawinę zdarzeń, która może musnąć południe Polski. Ten silny w prognozach niż, wędrujący znad Włoch na północny wschód, mógłby przynieść Polsce deszcz i śnieg na same święta, co sugerowały wyliczenia modeli meteorologicznych kilka dni temu” – czytamy w analizie Arlety Unton-Pyziołek.

Jak zauważa synoptyk TVN Meteo, w kształtowanie pogody włącza się jednak Wyż Azorski. Z najnowszych prognoz wynika, że wyż nie dopuści do wdarcia niżu śródziemnomorskiego znad Bałkanów w głąb środkowo-wschodniej Europy.

Prognoza pogody na Wielkanoc. Przymrozki w kilku regionach Polski

Z prognozy pogody na Święta Wielkanocne wynika, że temperatura jedynie miejscami może przekroczyć 10 stopni Celsjusza. W Wielkanoc ma być pochmurno, z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, a mieszkańcy północno-wschodnich regionów muszą spodziewać się nie tylko przelotnych opadów deszczu, ale też deszczu ze śniegiem lub krupą śnieżną. Opady deszczu ze śniegiem możliwe są także w nocy z sobotę na niedzielę. Mogą wystąpić w centrum na południu i wschodzie Polski.

W wielkanocny poranek temperatura będzie wynosiła ok. 0 stopni Celsjusza i odczuwalna będzie duża wilgotność powietrza. Z kolei zarówno na zachodzie, jak i północy możliwe są przymrozki. Popołudniu temperatura wzrośnie do 7-8 st. C na Podlasiu, przez 8-10 st. C w centrum kraju, do 11-13 st. C na zachodzie. Podobne warunki będą się utrzymywać w świąteczny poniedziałek.

