Zima w środku wiosny? Szokujące nagranie z Polski krąży po sieci
Dodano: 
Śnieżyca, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
W Polsce ogłosiliśmy już wiosnę. Czy rzeczywiście „zielona” pora roku już nastała? Poniższy film przez niektórych zakwalifikowany zostałby do gatunku grozy.

Platformę Facebook okrążył materiał wideo, opublikowany przez „Tygodnik Podhalański”. Na filmie widzimy opady śniegu – i to nie garstkę, bowiem pokrywa on obecnie całe drogi, pasy zieleni, dachy domostw czy przystanków autobusowych.

– Zima nam się zrobiła. Do świąt [do Wielkanocy – red.] jeszcze trochę zostało, a prognozy [pogody – red.] nie są zbyt optymistyczne. Nie ma co liczyć na wyższą temperaturę niż 10 stopni Celsjusza. W przyszłym tygodniu będziemy mieli 6℃, ale przy tym będziemy mieli raczej zachmurzone niebo i opady śniegu. (...) Pozdrawiam serdecznie z Kuźnic [część Zakopanego, dolna partia Doliny Bystrej – przyp. red.], sprzed dolnej stacji kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Zasypuje nam Zakopane – komentuje autor na nagraniu.

Mieszkańcy Małopolski muszą przygotować się na śnieg. Termometry wskazywały będą nawet -1 stopień

I rzeczywiście – sytuacja pogodowa dla południowego regionu kraju nie przedstawia się najlepiej. Jak możemy dowiedzieć się ze strony Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę i w niedzielę (z 28 na 29 marca) mieszkańcy Małopolski będą świadkami opadów deszczu, a w rejonach podgórskich, nocą, opadów samego śniegu. Widełki temperaturowe oscylowały będą między 0 a maksymalnie 11℃ (w zależności od miejsca).

Podobnie sytuacja przedstawiała będzie się z poniedziałku na wtorek (z 30 na 31 marca). Pojawią się opady deszczu, a w rejonach podgórskich – deszczu ze śniegiem lub samego śniegu – informują eksperci z IMGW. Termometry wskazywały będą od -1 do maksymalnie 10℃ we wschodniej części województwa. W rejonach podgórskich będzie to bliżej 3-6℃.

Ze środy na czwartek (z 1 na 2 kwietnia) temp. wyniesie od -1 do maksymalnie 12℃ w rejonach podgórskich.

