Zima w środku wiosny? Szokujące nagranie z Polski krąży po sieci

Platformę Facebook okrążył materiał wideo, opublikowany przez „Tygodnik Podhalański”. Na filmie widzimy opady śniegu – i to nie garstkę, bowiem pokrywa on obecnie całe drogi, pasy zieleni, dachy domostw czy przystanków autobusowych.

– Zima nam się zrobiła. Do świąt [do Wielkanocy – red.] jeszcze trochę zostało, a prognozy [pogody – red.] nie są zbyt optymistyczne. Nie ma co liczyć na wyższą temperaturę niż 10 stopni Celsjusza. W przyszłym tygodniu będziemy mieli 6℃, ale przy tym będziemy mieli raczej zachmurzone niebo i opady śniegu. (...) Pozdrawiam serdecznie z Kuźnic [część Zakopanego, dolna partia Doliny Bystrej – przyp. red.], sprzed dolnej stacji kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Zasypuje nam Zakopane – komentuje autor na nagraniu.

Mieszkańcy Małopolski muszą przygotować się na śnieg. Termometry wskazywały będą nawet -1 stopień

I rzeczywiście – sytuacja pogodowa dla południowego regionu kraju nie przedstawia się najlepiej. Jak możemy dowiedzieć się ze strony Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę i w niedzielę (z 28 na 29 marca) mieszkańcy Małopolski będą świadkami opadów deszczu, a w rejonach podgórskich, nocą, opadów samego śniegu. Widełki temperaturowe oscylowały będą między 0 a maksymalnie 11℃ (w zależności od miejsca).

Podobnie sytuacja przedstawiała będzie się z poniedziałku na wtorek (z 30 na 31 marca). Pojawią się opady deszczu, a w rejonach podgórskich – deszczu ze śniegiem lub samego śniegu – informują eksperci z IMGW. Termometry wskazywały będą od -1 do maksymalnie 10℃ we wschodniej części województwa. W rejonach podgórskich będzie to bliżej 3-6℃.

Ze środy na czwartek (z 1 na 2 kwietnia) temp. wyniesie od -1 do maksymalnie 12℃ w rejonach podgórskich.

Śnieg i ulewy w Święta Wielkanocne? Nowa prognoza IMGWCzytaj też:

Ten kierunek króluje wiosną. Polacy omijają najdroższe terminy