Śnieg i ulewy w Święta Wielkanocne? Nowa prognoza IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody, która swoim zasięgiem obejmuje Święta Wielkanocne. Jak wynika z obliczeń ekspertów, w dniach 30 marca – 5 kwietnia anomalia średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020 będzie kształtowała się na minusie, co oznacza, że będzie chłodniej niż zazwyczaj.

Prognoza na Wielkanoc. Śnieg, ulewy i chłodne masy powietrza? Nowy model IMGW

Co to konkretnie oznacza? Średnia temperatura w Polsce wyniesie ok. 4 stopni Celsjusza (maksymalna temperatura – ok. 8 stopni, a minimalna ok. 0 stopni). Najzimniej ma być w nocy z czwartku na piątek i z piątku na sobotę w województwach małopolskim, mazowieckim, wielkopolskim i na północy kraju. W następnym tygodniu (6-12 kwietnia) anomalia również będzie na minusie, ale mniej dotkliwym.

Jeśli chodzi o opady, w pierwszym tygodniu kwietnia ich suma będzie ponadprzeciętnie wysoka, a na zachodzie kraju może być nawet dwukrotnie wyższa od normy. Jak przekazał Piotr Szuster z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB, miejscami wyniesie 15 litrów wody na metr kwadratowy w skali tygodnia.

Najwięcej opadów przypadnie na Wielki Piątek, Wielką Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny. Na Wielką Sobotę prognozowane jest chwilowe rozpogodzenie. – Deszcz jest możliwy na terenie całego kraju, a opady śniegu będą możliwe w pasie od Małopolski, przez województwo mazowieckie i wielkopolskie, aż po północną część kraju – przekazał Piotr Szuster.

IMGW przedstawiło także prognozę na najbliższe godziny. W czwartek 26 marca temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni nad morzem, około 9 stopni w centrum, do 14 stopni na południowym wschodzie. Z kolei w piątek należy spodziewać się wartości na termometrach rzędu: od 6 stopni nad morzem, około 10 stopni w centrum, do 13 stopni na południowym wschodzie.

