W Wielkanoc ulepimy bałwany? IMGW stawia sprawę jasno

Polska w środę jeszcze może cieszyć się przyjemnymi temperaturami, które w niektórych miejscach sięgają nawet 17 stopni – jednakże ze względu na nadpływający nad nasz kraj front atlantycki niosący ze sobą niższe temperatury, sytuacja wkrótce diametralnie się zmieni. Jak przekazują synoptycy, możliwe są nawet opady śniegu.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Nad Polską zagrzmi

Choć środa rysuje się przed nami jako ciepły dzień, od zachodu do kraju wpływać będą przelotne opady deszczu – na zachodnich krańcach Polski spodziewać się można nawet burz.

Maksymalnie na termometrach zobaczymy od 11 stopni Celsjusza w rejonie Zalewu Szczecińskiego, 14 stopni na północy, zachodzie i wschodzie, do 17-18 stopni na południu i miejscami w centrum. Mieszkańcom północnej Polski, a konkretnie województw pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz północnych części lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego oraz dolnośląskiego we znaki może dać się silny wiatr.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla tych obszarów ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wiatr ma wiać z południowego zachodu. Synoptycy prognozują porywy osiągające średnio 20-35 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 kilometrów na godzinę.

Ochłodzenie, deszcz i śnieg. Prognozy na Wielkanoc nie napawają optymizmem

Na przełomie środy i czwartku nad północnymi Włochami rozwiną się głębokie ośrodki niskiego ciśnienia, a wraz z nimi spore zasoby wilgoci. Będzie to miało bezpośredni wpływ na pogodę w Polsce. Od czwartku czeka nas bowiem spore ochłodzenie. Spadków temperatury spodziewać się możemy na całym obszarze Polski. Mieszkańcy południowego zachodu kraju na termometrach zobaczą zaledwie 5 stopni Celsjusza, na Przedgórzu Sudeckim z kolej słupki spadną nawet do 2 stopni. Wschód będzie nieco cieplejszy – tam temperatury oscylować będą w granicach 12-14 stopni Celsjusza.

Z map pogodowych opublikowanych przez IMGW wynika, że ochłodzenie w Polsce utrzyma się aż do Wielkanocy.

Przyszły tydzień przyniesie do Polski sporo opadów, których suma może wynieść nawet 80 milimetrów. Najwięcej deszczu spadnie od czwartku do niedzieli – a na Dolnym Śląsku, Małopolsce i Śląsku możliwe są opady śniegu. Synoptycy mówią o nawet 20-30 centymetrach białego puchu.

W związku z prognozowanym załamaniem pogody, w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa we wtorek miała miejsce odprawa kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze służbami. Przekazano wówczas, że „przewidywane intensywne opady deszczu i śniegu są monitorowane przez odpowiednie służby, a sytuacja hydrologiczna na rzekach pozostaje pod kontrolą”.

Czytaj też:

