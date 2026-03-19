Tak będzie wyglądać lato w Polsce. Meteorolodzy już wiedzą

Zima w tym roku wyjątkowo mocno dała nam się we znaki. Za to marzec okazał się być jednym z cieplejszych w historii pomiarów w Polsce. Meteorolodzy ostrzegają jednak, że kolejne miesiące nie powinny przynieść już tak wyraźnego ciepła. K

W kwietniu i maju termometry pokażą wartości zbliżone do średniej z lat 1991–2020, choć deszczu może być trochę więcej, zwłaszcza w maju.

Prognoza pogody na lato 2026 w Polsce

Sezonowe prognozy coraz wyraźniej rysują obraz pogody na nadchodzące lato. Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) przewiduje, że w 2026 roku lato będzie w Polsce umiarkowane pod względem temperatur, z wartościami zbliżonymi do normy lub lekko powyżej.

Lato przyniesie przeważnie ciepłe dni, przeplatane krótkimi epizodami upałów oraz ochłodzeń. Według prognoz najcieplej będzie w czerwcu i lipcu na południu kraju, natomiast w sierpniu najwyższe temperatury spodziewane są na zachodzie. Odchylenia od średnich wartości nie będą duże – termometry mogą wskazać o 0,5–1 stopień Celsjusza więcej niż średnia. Podobny scenariusz przedstawia IMGW, przewidując ciepły czerwiec, natomiast lipiec w granicach normy.

Tak będzie wyglądać lato w Polsce. Prognozy meteorologów

Jeśli chodzi o opady, lato w Polsce pozostaje najbardziej wilgotnym okresem roku. Deszcze występować będą głównie w formie burz, lokalnych, lecz intensywnych.

Prognozy wskazują, że susza w tym roku nam nie grozi. Czerwiec ma być najbardziej mokry na północy kraju, lipiec na zachodzie, a sierpień – szczególnie w Karpatach – może przynieść więcej deszczu niż zwykle.

– W IMGW prognoz o tak długim horyzoncie czasu nie przygotowujemy. Co prawda, mamy prognozy opracowane przez zespół Laboratorium Modelowania Meteorologicznego, ale to są prognozy oparte bardziej na trendach, czy temperatura będzie powyżej lub poniżej normy. Z naszych wstępnych analiz wynika, że czerwiec powinien znajdować się w tzw. normie klimatycznej, jeśli chodzi o temperaturę i opady – podkreślał w „Rozmowie Wprost” dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju.

