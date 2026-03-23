Taka będzie Wielkanoc. Jest nowa prognoza dla Polski. Synoptyk ujawnia

Zostały dwa tygodnie do Świąt Wielkanocnych, a wraz z upływającym do 5 kwietnia czasem, coraz częściej pojawiają się pytania o to, jakie warunki atmosferyczne będą wtedy obowiązywały. Najnowszą długoterminową prognozę temperatury przedstawił Tomasz Wasilewski, synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl.

Taka będzie Wielkanoc 2026. Synoptyk odkrył karty

Pas wysokiego ciśnienia, który rozciąga się od Atlantyku aż po Rosję, zapewnia Polsce dość stabilne i umiarkowanie ciepłe warunki pogodowe. „Tak samo będzie jeszcze przez chwilę po weekendzie, ale już teraz uwagę meteorologów przyciąga niż, którego centrum w poniedziałek będzie w pobliżu Islandii. W kolejnych dniach ten niż będzie się powiększać i przesuwać w naszą stronę, aż w końcu w połowie tygodnia znajdzie się nad Szwecją, co spowoduje w Polsce nie tylko załamanie pogody z opadami deszczu i śniegu, ale również ochłodzenie” – czytamy w analizie eksperta.

Jak wynika z przewidywań synoptyka, w obecnym tygodniu temperatury będą utrzymywały się na poziomie od 6 do 14 stopni Celsjusza. Najwyższe wartości termometry wskażą w poniedziałek, a najniższe w piątek.

Odczuwalnie chłodniej zrobi się na przełomie marca i kwietnia, kiedy do Polski zacznie wdzierać się kolejna fala zimnego powietrza. Temperatura będzie oscylowała wokół 4-12 stopni Celsjusza. Warunki zaczną poprawiać się po kilku dniach, od piątku 3 kwietnia. W Święta Wielkanocne temperatury będą kształtować się na poziomie od 9 do 14 stopni. Podobne warunki utrzymają się do 7 kwietnia, kiedy kończy się zasięg prognozy długoterminowej.

Warto pamiętać, że prognozy długoterminowe są obarczone dużym ryzykiem błędu. Występuje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych. Dlatego też należy traktować je w kategorii podpowiedzi, a nie brać za pewnik.

Czytaj też:

