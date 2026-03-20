Wakacje zostaną przesunięte? Wśród nauczycieli wrze, MEN reaguje

Jak wynika z długoterminowych prognoz pogody, lato 2026 r. może upływać pod hasłem rekordowych temperatur. O to, w jaki sposób ekstremalne warunki atmosferyczne, przekładają się na funkcjonowanie placówek edukacyjnych, był pytany prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Upały sparaliżują prace polskich szkół? „To jest bardzo trudne”

– Prowadzenie lekcji w upalną pogodę jest bardzo trudne. Zwłaszcza gdy szkoła znajduje się przy ruchliwej ulicy. Nauczyciel ma do wyboru: albo starać się prowadzić lekcję przy zamkniętych oknach w temperaturze nie do wytrzymania, albo otworzyć okno i próbować przekrzykiwać samochody – powiedział „Rzeczpospolitej” Sławomir Broniarz.

– Klimatyzacja niewątpliwie poprawiłaby komfort pracy i nauczycielom, i uczniom. Może to nie jest dziś inwestycja pierwszej potrzeby, ale w XXI w. i przy obecnych zmianach klimatycznych chyba warto by było zacząć na ten temat rozmawiać – dodał.

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że resort dostrzega problem zmian klimatycznych i we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analizuje przepisy dotyczące wysokich temperatur. – Obecnie obowiązujące nie precyzują bowiem górnej granicy temperatury warunkującej zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych – poinformowała Ewelina Gorczyca, rzeczniczka MEN. Jak dodała, resort pracy przygotował projekt rozporządzenia, które regulowało kwestię dotyczącą temperatur w miejscu pracy, ale nie weszło ono w życie.

W przypadku, kiedy temperatura na zewnątrz i w salach lekcyjnych jest niebezpieczna dla zdrowia uczniów i nauczycieli – a za takie warunki można uznać falę upałów, awarię urządzeń wentylujących i wynikające z niej przegrzewanie pomieszczeń szkolnych – dyrektor może zawiesić lekcje. Jeżeli sytuacja utrzymuje się dłużej niż dwa dni, wprowadza się nauczanie zdalne.

Wakacje zostaną przesunięte? MEN i ZNP reagują

Jak podaje „Rz”, co roku w czerwcu na nauczycielskich forach powtarza się ta sama dyskusja, która – także ze względów klimatycznych – sprowadza się do pytania: czy nie należy zmienić organizacji roku szkolnego i zaczynać wakacje w połowie czerwca, a rok szkolny w połowie sierpnia?

– Prace nad opisaną ewentualną zmianą organizacji roku szkolnego nie są aktualnie prowadzone – odpowiada krótko rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej. – W Polsce rok szkolny zawsze zaczynał się 1 września i ja jestem do tej daty przywiązany – kończy wątek Sławomir Broniarz.

