Ta ocena zniknie ze szkół? Polacy podpowiadają MEN. Miażdżące wyniki sondażu dla „Wprost”

– Ocena z zachowania to jest jakiś przeżytek – powiedziała Barbara Nowacka podczas VI Uczniowskiej Konferencji o Prawach Człowieka, która odbyła się w Gdańsku. – Ocena z zachowania, w takim kształcie, występuje w dwóch krajach: w Polsce i na Białorusi. To nie jest dobre towarzystwo – zaznaczyła szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jednocześnie stanowczo oświadczyła, że wspomniana ocena nie zniknie z polskich szkół. Dlaczego? Jak wyjaśnia Nowacka, w trosce o to, aby nie wywoływać trzęsienia ziemi w systemie edukacji, a co za tym idzie, grać na rzecz jego stabilizacji. Szefowa MEN przyznała również, że w tym kontekście zauważalne jest pewne wyzwanie. – Ocena z zachowania bardzo często uderza w chłopców i powoduje pewną nierówność edukacyjną: chłopców względem dziewczynek – wskazała.

Ta ocena powinna zniknąć ze szkół? Sondaż dla „Wprost”

Można odnieść więc wrażenie, że resort wysyła sprzeczne sygnały: z jednej strony określając wspomnianą ocenę jako „przeżytek” i klasyfikując – w tym kontekście – Warszawę i Mińsk w jednym rzędzie, a z drugiej: nie chcąc wprowadzać zmian. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie zdanie w sprawie mają Polki i Polacy.